Alors que les sit-in pro-palestiniens continuent de se multiplier sur les campus universitaires américains, la population déplacée de la bande de Gaza a partagé des messages de remerciement pour la solidarité des étudiants, des professeurs et d'autres personnes qui protestent contre l'offensive israélienne.

Utilisant les moyens d'expression limités qui lui restent dans le territoire sous blocus, où les attaques israéliennes ont tué plus de 34 400 personnes, le Palestinien Abu Youssef Hamad a écrit en anglais sur sa tente : « Merci aux étudiants solidaires de Gaza. Votre message a été reçu ».

S'adressant à Anadolu, Hamad, 43 ans, a déclaré que les Palestiniens de Gaza n'avaient « aucun moyen d'exprimer leur gratitude envers les étudiants qui manifestent en Amérique, si ce n'est en écrivant une lettre de remerciement sur nos tentes ».

« Nous remercions tous les étudiants qui se sont tenus à nos côtés et ont exprimé leur solidarité face à la guerre génocidaire qui se déroule à Gaza », a-t-il ajouté. Sur une autre des tentes installées dans la ville méridionale de Rafah, où 1,4 million de personnes déplacées d'autres parties de l'enclave ont trouvé refuge, on pouvait lire : « Merci, universités américaines ». Hamad a ajouté : « Nous exprimons nos remerciements à tous ceux qui se tiennent à nos côtés ».

Il a exhorté les étudiants à poursuivre les manifestations « jusqu'à ce que la guerre israélienne dévastatrice qui se déroule dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre prenne fin ».

Manifestations d'étudiants

Le 18 avril, des étudiants de l'université de Columbia, à New York, ont organisé un sit-in sur le campus pour protester contre le maintien des liens financiers de leur établissement avec des entreprises qui soutiennent l'occupation israélienne du territoire palestinien et le « génocide » à Gaza.

Les manifestations d'étudiants pro-palestiniens se sont depuis étendues à une douzaine d'autres grandes universités dont Yale, Minnesota, Emory et Michigan.

Israël mène une offensive brutale sur Gaza depuis une attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas le 7 octobre, qui aurait fait moins de 1 200 morts selon Tel-Aviv.

Depuis, près de 34 400 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et plus de 77 400 ont été blessés dans un contexte de destruction massive et de graves pénuries de produits de première nécessité.

Tel-Aviv est accusé de génocide par la Cour internationale de justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Israël de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire aux civils de Gaza.

