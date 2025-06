L’organisation World Central Kitchen reprendra ses opérations dans la bande de Gaza après qu’une frappe israélienne a tué au début du mois sept de ses travailleurs humanitaires.

"La situation humanitaire à Gaza reste désastreuse. Nous reprenons nos opérations avec la même énergie, la même dignité et en nous concentrant sur l'alimentation du plus grand nombre de personnes possible", a déclaré dimanche la présidente de l'organisation caritative, Erin Gore, dans un communiqué.

WCK continuera à acheminer autant de nourriture que possible vers Gaza, y compris le nord de Gaza, par voie terrestre, aérienne ou maritime, a-t-elle assuré.

“Nous disposons de 276 camions, avec l'équivalent de près de 8 millions de repas, prêts à entrer par le terminal de Rafah. Nous enverrons également des camions depuis la Jordanie. Nous explorons le corridor maritime et utilisons le port d'Ashdod”, a poursuivi Gore.

Elle a en outre précisé qu’en plus des 68 cuisines communautaires, l’organisation est en train de construire une troisième cuisine à haute production à Mawasi (les deux autres se trouvent à Rafah et Deir al-Balah).

L’organisation caritative avait arrêté ses opérations à Gaza après la mort le 1er avril de sept de ses travailleurs humanitaires - trois ressortissants britanniques, un Australien, un ressortissant polonais, un double citoyen américano-canadien et un Palestinien.

Cela avait suscité de fortes condamnations dans le monde entier et des appels à tenir Israël pour responsable, contestant la version selon laquelle l’attaque était une “erreur” et un cas de “mauvaise identification”.

Gore a déclaré qu'avant d'arrêter ses opérations, WCK avait distribué plus de 43 millions de repas à Gaza depuis le 7 octobre.

Israël a lancé une offensive brutale sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre tuant près de 35.000 Palestiniens dans un contexte de destruction massive et de graves pénuries de produits de première nécessité.

Plus de six mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, et 85 % de la population de l’enclave ont été forcés de quitter leurs maisons.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.

