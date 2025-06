Les forces maliennes ont abattu l'un des principaux chefs terroristes du Sahel, a annoncé l'armée mardi.

Abu Huzeifa, alias Higgo, a été tué dimanche matin lors d'une opération dans le secteur d'Indelimane, dans la région septentrionale de Menaka, près de la frontière nigérienne, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Il était le commandant militaire du groupe terroriste Daesh, dans la zone des trois frontières Mali-Niger-Burkina Faso.

Huzeifa aurait participé à une attaque en 2017 près du village de Tongo Tongo au Niger, au cours de laquelle quatre soldats des forces spéciales américaines et quatre soldats nigériens ont été tués.

Les États-Unis ont alors mis sa tête à prix, offrant jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information permettant de le retrouver.

L'armée a déclaré que Huzeifa était de nationalité étrangère, des rapports indiquant qu'il pourrait être originaire du Sahara. Le groupe de Huzeifa aurait été actif dans la région de Menaka au Mali, où il a été accusé de plusieurs attaques terroristes contre des Maliens.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger comptent pour la quasi-totalité des morts dues au terrorisme dans la région, selon le Global Terrorism Index 2024, un rapport publié par l'Institute for Economics and Peace, basé en Australie.

Ces trois pays sont confrontés à une insécurité croissante, les groupes terroristes se déplaçant du Mali vers d'autres pays voisins de la région du Sahel.

