Un avion Boeing est sorti de piste au décollage au Sénégal tôt jeudi, blessant 11 personnes et obligeant l'aéroport international près de la capitale Dakar à fermer, a-t-on appris auprès de sa direction.

L'avion B737/300 d'Air Sénégal "opéré" par la compagnie privée Transair, transportait 78 passagers et se dirigeait vers Bamako, la capitale malienne, a indiquéle minsitère des infrastructures et des Transports terrestres et aériens dans un communiqué.

Le vol HC301 "est sorti de la piste pendant sa phase de décollage ce jeudi 9 mai 2024 vers 01H00", a précisé l'aéroport.

Onze personnes ont été blessées, dont quatre grièvement.

Six autres passagers ont été admis en observation dans les services médicaux de l'aéroport, selon la même source.

Réouverture de l'aéroport

Le port aérien de Diass, situé à une cinquantaine de kilomètres de Dakar, a été fermé pendant plusieurs heures avant de rouvir dans l'après-midi, selon un communiqué de l'aéroport publié sur son compte X.

L'avion a été "immobilisé" loin de la piste et le plan d'urgence a été déclenché par les autorités aéroportuaires dès qu'elles ont été alertées.

"Tous les services d'urgence de l'aéroport ont été mobilisés pour l'évacuation des passagers et leur prise en charge, conformément au plan", a constaté le quotidien sénégalais L'AS.

Une enquête a déjà été ouverte pour déterminer les causes de l'incident.

Le site sénégalais, Seneweb, révèle que le moteur de l'avion a pris feu, une information non encore confirmée par les autorités.

