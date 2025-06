C’est une semaine difficile pour Boeing et pour cause, 3 avions du constructeur américain ont été victimes d’accidents.

Jeudi 9 mai, à l’aéroport international de Diass, près de Dakar, un 737 a fait une sortie piste. Parmi les 78 passagers de ce vol d’Air Sénégal, . 11 ont été blessés, dont 4 grièvement. Pour l’heure, les causes de l’incident ne sont pas connues.

La veille, mercredi, à l’aéroport d’Istanbul en Turquie, un Boeing 767 cargo de la compagnie Fedex n’a pas réussi à sortir son train d’atterrissage, l’appareil a dû effectuer un atterrissage sur le fuselage. L’incident n’a heureusement pas fait de victime.

Le troisième incident de cette semaine a eu lieu sur un Boeing d’Air France. Un 787 qui assurait un vol Paris-Seattle a été dérouté mardi vers le Canada à la suite de « l’apparition d’une odeur de chaud ressentie en cabine ». Là encore, il n’y a pas eu de blessé mais les passagers ont eu une grosse frayeur.

Des incidents non isolés

Les problèmes sur les avions de Boeing sont récurrents. Au cours de l’année, le toboggan de secours d’un 767 de la compagnie Delta Airlines qui assurait, le 26 avril dernier, la liaison entre New York et Los Angeles s’est détaché en plein vol. Moins d’une semaine avant, le 21 avril, un 737 appartenant à FlySafair avait dû atterrir d’urgence après avoir perdu une roue pendant son décollage de Johannesburg, en Afrique du sud. En janvier, dans un avion d’Alaska Airlines au départ de Portland (Etats-Unis), une porte s’arrache d’un 737 max alors qu’il était à 5 000 mètres d’altitude sous le regard stupéfait des 171 passagers et six membres d’équipage. Selon les conclusions d’une enquête rendues publiques, il manquait des boulons à la porte (les techniciens les avaient enlevés et oublié de les remettre)

Il n’y a eu aucun blessé mais les images spectaculaires de l’incident ont fait le tour du monde, écornant une nouvelle fois la fiabilité du Boeing 737 max.

Ces dernières années, l’appareil a dû faire face à une série de problèmes techniques.

En octobre 2018, treize minutes après le décollage, un vol de la compagnie Lion Air s’abîme en mer de Java. 189 personnes meurent dans le crash de l’avion. Quelques mois plus tard, en 2019, un Boeing 737 Max 8 de Ethiopian Airlines s’écrase au sol quelques minutes après son décollage d’Addis-Abeba. 157 personnes perdent la vie.

Pour les experts en aéronautique, les derniers incidents sur les Boeing seraient dûs à un problème de maintenance. Le point commun de la plupart des incidents repérés ces derniers mois serait un problème de maintenance.

Selon Richad Aboulafia, directeur du cabinet de conseil Aerodynamic Advisory « une fois les avions livrés, Boeing n’intervient plus (…) le problème dans le secteur de la maintenance est dans le monde entier » Il ajoute qu’« il n’y a pas eu un seul décès depuis plus de dix ans aux Etats-Unis alors que des millions de personnes prennent l’avion chaque année. Il rappelle ainsi qu’un grand nombre de personnes meurent sur les routes chaque jour.

Le 6 mai dernier, l’autorité américaine de la sécurité aérienne ( FAA) a ouvert une enquête contre l’avionneur américain. L’objectif est de déterminer si Boeing avait bien effectué les inspections requises de ses 787 Dreamliner mais aussi si des documents ont été falsifiés par des employés. Cette enquête intervient après les déclarations de Boeing indiquant qu’elle n’avait peut-être pas effectué « les inspections requises »

Une nouvelle enquête qui risque de compromettre la volonté de Boeing d’augmenter les cadences de production des 787.

Le 17 avril dernier, des lanceurs d’alerte ont témoigné devant une commission d’enquête du Sénat américain pour prévenir de « graves problèmes » de production des avions Boeing 737 Max, 787 Dreamliner et 777. Le directeur général de Boeing, Dave Calhoun, a annoncé sa démission, il devrait quitter ses fonctions à la fin de l’année.

L’ingénieur aéronautique Ed Pierson qui a travaillé sur le 737 max a témoigné devant ladite commission en prévenant que « chaque personne qui monte dans un avion Boeing est en danger, à moins qu’une action soit menée et que les dirigeants soient mis devant leurs responsabilités ».

Mort soudaine de lanceurs d’alerte

Un autre lanceur d’alerte Joshua Deam, ancien vérificateur chez Spirit Aerosystems et qui avait dénoncé des défauts de fabrication sur les Boeing 737 Max (notamment des trous mal percés) est mort le mardi 30 avril 2024, soit deux semaines après avoir témoigné et un an après avoir été licencié.

Le Seattle Times a mis en avant dans un article le fait que l’homme qui s’est toujours « distingué par son mode de vie sain » est mort d’une grave infection bactérienne.

Le samedi 9 mars, John Barnett est retrouvé mort. Ce dernier avait fait de sa bataille contre Boeing une priorité absolue. Selon les premiers éléments de l’enquête toujours en cours, il se serait suicidé…

Dans une interview accordée à la BBC il avait confié que, sous la pression, les ouvriers installent des pièces de mauvaise qualité sur les avions afin de respecter les délais. Après avoir subi plusieurs interrogatoires par les avocats de Boeing, il était censé déposer une plainte au cours de ce mois.

