Par Dayo Yussuf

Alors que près d'un million de personnes ont été déplacées par les récentes inondations en Afrique de l'Est, les autorités de plusieurs pays craignent que les maladies hydriques ne fassent d'autres victimes dans les zones les plus touchées.

Rien qu'au Kenya, les inondations ont fait au moins 300 morts et des centaines de blessés, tandis que près d'un demi-million de personnes se sont retrouvées sans abri dans le pays.

Les autorités s'inquiètent des conséquences sanitaires, car de plus en plus de personnes entrent en contact avec les eaux de crue, alors qu'il est difficile d'accéder à l'eau potable.

"Il est probable que les maladies associées aux aliments contaminés augmentent", a déclaré Abdourahmane Diallo, représentant de l'OMS au Kenya.

Le gouvernement kenyan a déclaré que les inondations avaient dévasté des infrastructures vitales et submergé les systèmes d'évacuation des eaux urbaines.

Quelque 14 établissements de santé ont été fermés dans tout le pays et une importante station d'épuration a été contaminée à la suite des inondations.

Les experts préviennent que les maladies d'origine hydrique ne tarderont pas à se manifester si des précautions ne sont pas prises.

« Nous devons être agiles et prêts à réagir, sous l'égide du gouvernement et avec les partenaires, pour apporter une aide aux centaines et aux milliers de personnes touchées », a déclaré M. Diallo lorsqu'il a lancé un avertissement dans la capitale du Kenya, Nairobi.

Au moins 50 personnes auraient contracté le choléra au Kenya depuis le début des inondations, tandis que des centaines d'autres seraient exposées à des risques de maladies encore plus graves.

Quelques chiffres sur le choléra : (OMS)

- Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë qui peut tuer en quelques heures si elle n'est pas traitée.

- Les chercheurs ont estimé que chaque année, il y a entre 1,3 et 4,0 millions de cas de choléra, et entre 21 000 et 143 000 décès dus au choléra dans le monde.

- Environ 10 % des cas présentent des symptômes graves, notamment la diarrhée et la déshydratation.

- Les cas graves nécessitent un traitement rapide à base de fluides intraveineux et d'antibiotiques.

- L'approvisionnement en eau salubre, l'assainissement de base et les pratiques d'hygiène sont essentiels pour prévenir et contrôler la transmission du choléra et d'autres maladies d'origine hydrique.

- Les vaccins oraux contre le choléra devraient être utilisés en conjonction avec l'amélioration de l'eau et de l'assainissement pour contrôler les épidémies de choléra et pour la prévention dans les zones connues pour être à haut risque de choléra.

D'autres maladies peuvent être causées par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés, notamment l'hépatite A, la typhoïde et la dysenterie, tandis que la shigellose peut également se propager par contact avec une personne infectée.

Les symptômes sont les suivants : fièvre, malaise, nausées, vomissements, diarrhée, gêne abdominale, urine foncée et jaunisse.

L'OMS a exhorté les personnes vivant dans les zones touchées par les inondations à garantir la sécurité alimentaire en cuisinant correctement, en améliorant le stockage et en renforçant les pratiques d'hygiène personnelle.

Mais les risques pour la santé ne se limitent pas à ce que vous mettez dans votre bouche. L'environnement peut également être à l'origine de maladies.

Les experts avertissent que le déplacement des personnes et la surpopulation dans les abris et les camps provoquent la reproduction et la propagation de virus qui causent également des maladies respiratoires.

Les maladies respiratoires les plus courantes pendant les inondations sont la bronchite allergique, l'asthme, la broncho-pneumopathie chronique obstructive, la pneumonie et la grippe virale.

Ces maladies sont facilement exacerbées, voire transmises d'une personne à l'autre, en particulier en cas de mauvaise ventilation et d'espaces encombrés.

Selon les autorités kenyanes, 41 des 47 comtés du pays sont touchés par les inondations, ce qui a poussé des centaines de milliers de personnes à fuir vers des zones plus sûres.

La plupart d'entre eux se réfugient dans des écoles et des églises. Les experts mettent également en garde contre le risque de maladies qui se propagent généralement au contact d'animaux et d'insectes qui semblent prospérer dans de telles conditions météorologiques.

Il s'agit notamment du paludisme, de la fièvre de la vallée du Rift, de la fièvre du Nil occidental et de la leptospirose. Elles sont de plus en plus reconnues comme des infections associées aux inondations. Ces maladies sont causées par des piqûres de moustiques, de rongeurs, d'animaux domestiques ou même de bétail.

Les symptômes les plus courants sont la fièvre, les sueurs, les frissons, les maux de tête, les douleurs musculaires ou articulaires, les malaises, la perte d'appétit, les nausées et les vomissements.

Mais les experts ont également mis en garde les parents contre des complications dans la santé mentale de leurs enfants pendant et même longtemps après la fin des inondations.

Selon la Société de la Croix-Rouge du Kenya, les images de dévastation, de destruction ou même de morts causées par les inondations pourraient avoir un effet à long terme sur les enfants.

Lors de catastrophes naturelles comme celle que connaît le pays, les enfants ressentent souvent une série d'émotions telles que la peur, la confusion et l'anxiété", a indiqué la Croix-Rouge kenyane sur X, anciennement Twitter.

Le conseil joue un rôle crucial pour les aider à gérer ces émotions et à mieux comprendre la situation", conseille la Croix-Rouge.

Le département météorologique du Kenya prévoit que les pluies diluviennes se poursuivront dans les semaines à venir, menaçant d'inondations et de maladies encore plus de vies humaines. Mais il n'y a pas que le Kenya qui soit concerné.

Environ un million de personnes ont été déplacées par les inondations au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Somalie, en Éthiopie et en Tanzanie, a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, ajoutant que le nombre de personnes déplacées augmente à mesure que les pluies s'intensifient.

Alors que les gens se protègent pendant les inondations, les experts leur conseillent de se préparer à ce qui pourrait survenir par la suite et qui pourrait avoir des effets encore plus dévastateurs.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp