La première dame turque Emine Erdogan a délivré un message d'unité et d'espoir vendredi lors du sommet sur la lutte contre le cancer dans les pays africains.

« A l'occasion du Sommet sur la lutte contre le cancer dans les pays africains, en tant que membre de l'Organisation de la coopération islamique, nous sommes unis pour l'avenir du continent et du monde », a-t-elle écrit sur X .

« Ce fut un grand plaisir de rencontrer le peuple joyeux et sincère du Nigéria, d'embrasser sa chaleur et son hospitalité », a-t-elle écrit. « Je souhaite que notre fraternité perdure et j'espère que la paix, la prospérité et la tranquillité prévaudront sur ces terres ».

Jeudi, Mme Erdogan a participé en tant qu'invitée d'honneur au programme de sensibilisation et de soutien contre le cancer des pays africains membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Abuja, au Nigeria.

Elle a également rencontré son homologue sierra-léonaise, Fatima Maada Bion, dans la capitale nigériane.

