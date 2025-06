Par Sylvia Chebet

Dans une démocratie, l'abondance de choix peut sembler un scénario idéal, mais elle peut aussi conduire à ce que les économistes comportementaux appellent une « surcharge de choix ».

Les 17,6 millions d'électeurs sud-africains pourraient être confrontés à une situation similaire lorsqu'ils se rendront aux urnes le 29 mai pour élire un nouveau gouvernement qui s'appuiera sur les acquis des trois décennies post-apartheid.

La commission électorale d'Afrique du Sud a enregistré 1 743 partis - un chiffre stupéfiant à gérer pour un mécanisme démocratique, et encore plus à choisir. Le champ aurait pu être encore plus vaste si 800 autres partis n'avaient pas été radiés et près de 100 autres rejetés pour des raisons techniques.

« La plate-forme est bondée », déclare à TRT Afrika David Monyae, professeur associé de sciences politiques à l'université de Johannesburg.

Il souligne que les partis créés des décennies avant la fin de l'apartheid, en 1994, se disputent l'espace avec des formations naissantes, dont certaines ont à peine un an d'existence et n'ont pas encore réussi à s'implanter politiquement.

Si une poignée de ces nouveaux partis peuvent prendre racine, Monyae estime que la plupart d'entre eux devraient « mourir immédiatement après les élections ».

Alors, comment les électeurs sud-africains peuvent-ils séparer le bon grain de l'ivraie lorsqu'ils se rendent aux urnes ?

« Les manifestes sont plus ou moins similaires. C'est simplement la manière de faire passer le message qui est différente", explique M. Monyae.

« Les thèmes habituels sont mentionnés : la relance de l'économie, la lutte contre la corruption, la résolution des problèmes liés à l'éducation et aux soins de santé, la distribution des terres et les aides sociales.

Les lignes de démarcation entre les partis étant floues, les experts estiment que la compétition se résume à la popularité des partis.

« Le populisme est à l'œuvre », déclare Monyae. « Il y a beaucoup de danse et de baisers sur les bébés.

Au milieu des tournées et de la rhétorique d'avant scrutin, les sondeurs se concentrent sur les trois partis les plus populaires d'Afrique du Sud.

Le Congrès national africain (ANC)

L'ANC est le parti au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994. Fondé en 1912, il est la plus ancienne formation politique de la nation arc-en-ciel.

« L'ANC a eu des opportunités et a franchi des étapes importantes, mais le parti admet également ses faiblesses, comme l'incapacité à assurer une distribution équitable des terres, l'élément central de la lutte pour la libération », explique Monyae.

Prônant des politiques de lutte contre les inégalités, d'éradication de la pauvreté et de promotion de la justice sociale, l'ANC a bénéficié d'un soutien massif dans presque toutes les régions du pays pendant la majeure partie de ses 30 années d'existence.

Mais au cours de la dernière décennie, les scandales de corruption impliquant des dirigeants de premier plan, l'inflation et la montée en flèche du chômage ont entamé la popularité du parti au pouvoir.

« L'ANC était au cœur d'un mouvement nationaliste. Pour tout mouvement nationaliste, si nous l'examinons d'un point de vue global, la longévité au pouvoir se situe entre 30 et 40 ans", explique M. Monyae à TRT Afrika.

Selon les instituts de sondage, l'ANC pourrait recueillir moins de 50 % des voix pour la première fois en 30 ans.

M. Monyae estime que si l'association de l'ANC avec la lutte pour la libération est une marée puissante qui pourrait le pousser vers ou plus près du rivage, il doit faire preuve de stratégie pour naviguer dans la tempête.

« Certains affirment que même si l'ANC obtient 48% ou 47%, l'opposition devrait s'unir et se diriger vers un forum commun. Mais l'opposition est aussi divisée que le parti au pouvoir", explique-t-il.

De plus, la perspective d'un gouvernement de coalition perturbe de nombreux citoyens.

« Le peu que nous avons vu des coalitions au niveau des gouvernements provinciaux et locaux a été un désastre », déclare Monyae.

L'Alliance démocratique

La DA est le principal parti d'opposition d'Afrique du Sud. Créé en 2000, il prône la démocratie libérale, l'État de droit et une économie de marché, autant d'éléments qui lui ont permis de gagner du terrain dans certaines zones urbaines.

« La DA est une émanation du vieux parti démocrate blanc », souligne M. Monyae. « Elle a réussi à gagner la communauté dite de couleur dans la province du Cap-Occidental, mais peine à obtenir des voix au sein de la communauté noire.

Combattants pour la liberté économique

L'EFF est une émanation de l'ANC fondée en 2013 par l'ancien président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, Julius Malema.

Le parti préconise des changements radicaux dans les politiques économiques de l'Afrique du Sud, notamment la nationalisation des industries et l'expropriation des terres sans compensation.

« Même s'il fait partie de l'opposition d'un point de vue idéologique, il ne diffère pas de l'ANC », explique M. Monyae. « On le considère plutôt comme l'élément radical de l'ANC.

Outre les jeunes, le parti a rapidement gagné en popularité parmi les personnes désillusionnées par l'establishment politique traditionnel.

« Il pourrait être au coude à coude avec la DA en termes de soutien », déclare Monyae.

Un groupe de challengers

Parmi les autres partis importants du paysage politique sud-africain, on peut citer l'Inkatha Freedom Party (IFP), le Freedom Front Plus (FF+), le United Democratic Movement (UDM), le Pan Africanist Congress of Azania (PAC), l'African Christian Democratic Party (ACDP) et le Socialist Revolutionary Workers Party (SRWP).

Bien que plus petits que le trio établi, les analystes estiment que ces partis contribuent au dynamisme et à la diversité du discours politique dans la nation arc-en-ciel.

Parmi les nouveaux venus, Arise South Africa, Rise Mzansi et uMkhonto WeSizwe (MK) sont loin de prouver leur impact et leur endurance.

MK, une faction dissidente du parti au pouvoir, a présenté l'ancien président Jacob Zuma comme candidat, mais la Cour constitutionnelle sud-africaine a statué le 20 mai que l'homme de 82 ans ne pouvait pas se présenter aux élections législatives en raison de sa condamnation et de sa peine de prison pour outrage au tribunal en 2021.

