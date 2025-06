Par Sylvia Chebet

« Mieux vaut tard que jamais ».

Lorsque l'avocat Francis Boyle a prononcé ces mots en réponse au procureur Karim Khan de la Cour pénale internationale (CPI) qui demandait des mandats d'arrêt contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre présumés, il s'est peut-être fait l'écho des sentiments de tous ceux qui ont été engourdis par les horreurs commises à Gaza.

Des images déchirantes d'enfants blessés et mourants, de parents gémissants fouillant les décombres à mains nues pour trouver une lueur de vie, d'otages terrés dans des lieux inconnus, dont on ne connaît pas le sort - Gaza est un enfer sur terre depuis huit mois.

Chaque aube laissant présager de nouveaux morts et de nouvelles destructions, la pression s'est accrue sur la CPI pour qu'elle agisse.

« Qu'attendez-vous, M. Khan ? L'ambassadeur de Libye auprès des Nations unies, Taher El-Sonni, a demandé au procureur de la CPI : « Ne voyez-vous pas les menaces qui pèsent sur vous ? « Vous ne voyez pas les menaces qui pèsent sur les civils ? Le monde attend de la CPI qu'elle fasse preuve de courage et qu'elle délivre des mandats d'arrêt contre des responsables du régime israélien", a-t-il déclaré.

M. Khan a déclaré qu'il avait des motifs raisonnables de croire que M. Netanyahou, M. Gallant et trois dirigeants du Hamas portaient la responsabilité pénale des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza depuis octobre 2023.

L'embuscade tendue par le Hamas à Israël le 7 octobre, au cours de laquelle 1 200 personnes ont été tuées, a été utilisée par le régime de M. Netanyahou comme une excuse commode pour justifier l'avalanche de tirs, de bombes et de missiles qui s'est abattue sur Gaza depuis le 8 octobre de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui.

M. Khan a déclaré qu'Israël n'avait pas respecté le droit humanitaire international.

« Les moyens choisis par Israël pour atteindre son objectif à Gaza - à savoir causer intentionnellement la mort, la famine, de grandes souffrances et des blessures graves au corps ou à la santé de la population civile - sont criminels », a déclaré le procureur.

M. Boyle, qui a convaincu le président palestinien Mahmoud Abbas d'accepter la compétence de la CPI, a fait valoir que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité avaient été infligés aux Palestiniens depuis la Nakba de 1948.

« En 15 ans, malgré toutes les atrocités, les génocides, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, trois procureurs indépendants différents n'ont rien fait pour aider les Palestiniens jusqu'à aujourd'hui. Dieu merci", a-t-il déclaré à TRT Afrika.

Quelle est la suite des événements ?

La demande du procureur de la CPI est transmise à une chambre préliminaire, où trois juges de Roumanie, du Mexique et du Bénin détermineront si les conditions d'émission des mandats d'arrêt sont réunies.

Toutefois, les juges ne disposent d'aucun délai pour décider s'ils doivent délivrer les mandats d'arrêt recommandés et, le cas échéant, à quel moment. Dans le passé, il est arrivé que les juges prennent entre un peu plus d'un mois et plusieurs mois pour se prononcer sur des demandes similaires.

« Dans le cas de sa demande de mandats d'arrêt contre le président Vladimir Poutine (de Russie) et ses subordonnés, je crois qu'ils l'ont obtenue en quatre semaines », a rappelé M. Boyle.

Le professeur de droit à la faculté de droit de l'université de l'Illinois (États-Unis) estime que la politique internationale pourrait influencer la décision du groupe d'experts. « Je suis sûr que les États-Unis, Israël et les sionistes exerceront une pression massive sur les juges de la CPI. Nous devrons donc voir ce qui se passera ici ».

Deux membres républicains du Congrès américain ont déjà présenté la « Loi sur la contre-action des tribunaux illégitimes », qui vise à imposer des sanctions aux fonctionnaires de la CPI qui s'en prennent au pays ou à ses alliés, y compris Israël.

« J'insiste sur le fait que toutes les tentatives visant à entraver, intimider ou influencer de manière inappropriée les fonctionnaires de la Cour doivent cesser immédiatement », a souligné le procureur de la CPI, M. Khan, dans sa décision du 20 mai.

Si les juges estiment qu'il existe des « motifs raisonnables » de croire que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ont été commis, ils délivreront des mandats d'arrêt.

Des obstacles à franchir

La prochaine grande question est la suivante : Netanyahu, Gallant et les dirigeants du Hamas seront-ils arrêtés ?

Le statut de Rome, qui a institué la Cour, oblige les 124 États signataires de la CPI à arrêter et à livrer toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI si elle met le pied sur leur territoire.

La CPI ne dispose pas de forces de police pour arrêter les suspects. En revanche, le statut qui l'institue impose aux États signataires d'arrêter les suspects et de les remettre à la CPI chaque fois qu'ils pénètrent sur leur territoire. Cependant, plusieurs États ont ignoré cette obligation et ont reçu, au mieux, une tape sur les doigts.

Si la Cour accède aux demandes du procureur de la CPI, les dirigeants d'Israël et du Hamas rejoindront théoriquement une longue liste de suspects de crimes de guerre toujours en liberté.

« Ils seront des fugitifs pour le reste de leur vie », a déclaré M. Boyle, soulignant que les actes d'accusation ne limitent pas leur liberté de voyager.

« La CPI n'est pas compétente en Israël, qui est défini par les frontières de 1967, ce que l'on appelle la ligne verte, et c'est la position adoptée par la Cour. Netanyahou et les autres devront donc probablement y passer le reste de leur vie ».

Les dirigeants israéliens bénéficient toutefois du soutien de Washington et peuvent éventuellement se rendre dans ce pays et en revenir en toute sécurité. « Mais c'est à peu près tout », a déclaré M. Boyle.

Galerie des personnes les plus recherchées

Créée en 2002, les juges de la CPI ont depuis délivré 46 mandats d'arrêt. Selon le site Internet de la Cour, 21 personnes ont été détenues au centre de détention de la CPI à La Haye, grâce à la coopération des États, et ont comparu devant la Cour. 17 personnes sont toujours en fuite. Les charges ont été abandonnées contre 7 personnes en raison de leur décès.

Parmi les noms les plus connus figurant sur la liste des personnes les plus recherchées par la CPI, on trouve celui du Russe Poutine, accusé de crimes de guerre dans le cadre de la guerre contre l'Ukraine. La Cour a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Poutine en mars 2023.

Le Soudanais Omar el-Béchir est accusé d'avoir orchestré un génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, où quelque 300 000 personnes ont été tuées. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui en 2009, alors qu'il était président. Bien qu'il ait été renversé et arrêté par la suite, il n'a pas été remis à La Haye.

Le seigneur de guerre ougandais Joseph Kony, chef de l'Armée de résistance du Seigneur (ARS) accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, est le plus ancien fugitif de la CPI.

Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre en 2005. Au début de cette année, les juges ont autorisé les procureurs à tenir une audience sur les accusations portées contre lui par contumace.

Malgré la dureté du chemin à parcourir, M. Boyle, qui a participé aux travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), estime qu'il est encore possible d'obtenir justice.

« Les rouages de la justice internationale sont lents, mais ils avancent », a-t-il déclaré.

« C'est en mars 1993 que j'ai pour la première fois poursuivi Slobodan Milosevic devant la CPI. Je l'ai poursuivi pour génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre des Bosniaques. J'ai ensuite convaincu le procureur du TPIY, Carla Del Ponte, d'inculper Milosevic pour presque tous les crimes prévus par la loi, y compris deux chefs d'accusation de génocide ».

Le dirigeant serbe vieillissant a finalement été jugé à La Haye en 2004.

M. Boyle a parcouru les champs de bataille de Srebrenica, dans l'est de la Bosnie-et-Herzégovine, où près de 8 000 personnes ont été massacrées. Pour lui, la situation à Gaza rappelle le génocide de 1995.

« 40 000 Palestiniens ont été exterminés. Quatre-vingt mille ont été blessés et toute la bande de Gaza a été pratiquement détruite... S'ils (la CPI) n'avaient pas agi, ils auraient été relégués aux oubliettes de l'histoire ».

Questions sur le ciblage des Africains

C'est la première fois que la CPI s'en prend à un dirigeant pro-occidental.

« La CPI est appelée le tribunal de l'homme blanc », a déclaré M. Boyle.

Lorsque le premier procureur, Luis Moreno Ocampo, a quitté ses fonctions en 2012, la CPI avait ouvert six enquêtes, toutes en Afrique, suscitant des critiques selon lesquelles il s'agissait essentiellement d'un tribunal européen conçu pour poursuivre les Africains.

La demande de mandats d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et de M. Gallant, en Israël, pourrait rompre avec cette tendance.

« Aujourd'hui, nous soulignons une fois de plus que le droit international et les lois des conflits armés s'appliquent à tous. Aucun fantassin, aucun commandant, aucun dirigeant civil - personne - ne peut agir en toute impunité", a déclaré le procureur Khan.

M. Boyle estime qu'« il est très difficile d'arrêter un génocide lorsqu'il est en cours ». Il espère toutefois que ces inculpations amèneront l'armée israélienne à reconsidérer ses décisions et contribueront peut-être à l'instauration d'un cessez-le-feu immédiat et permanent à Gaza.

Au-delà du Moyen-Orient, certains souhaitent désormais que les alliés d'Israël, en particulier ceux qui lui fournissent des armes, soient amenés à rendre des comptes.

