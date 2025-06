Le Maroc a réussi à reprendre ses exportations de tomates cette année après avoir rencontré des difficultés l'automne dernier, les exportations de tomates marocaines ayant atteint de nouveaux niveaux au premier trimestre 2024, selon EastFruit.

La même source a révélé que le Royaume a expédié 266 000 tonnes de tomates, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2023 et de 9% par rapport à la moyenne quinquennale.

Malgré un début tumultueux, EastFruit a déclaré que cette bonne performance aidera les exportateurs marocains à terminer la saison d'exportation 2023/24 sur une bonne note.

Cependant, l'année 2024 a apporté de sérieux défis au secteur agricole marocain. La région de Souss-Massa, un pivot agricole, a été confrontée à une grave sécheresse et à des températures estivales record, avec des températures grimpant à un niveau stupéfiant de +50,4℃ en août.

La propagation du virus ToBRFV dans les serres, qui a entraîné d'importantes pertes de récoltes, est venue aggraver ces problèmes, indique la même source.

Elle indique qu'en conséquence, la dernière partie de l'année a été marquée par une forte baisse des exportations de tomates, qui ont atteint des niveaux sans précédent.

En 2023, les exportations marocaines de tomates s'élèvent à près de 660 000 tonnes et visent principalement le marché de l'Union européenne. La France représentait la moitié de ces exportations, le Royaume-Uni environ 18 %, les Pays-Bas et l'Espagne respectivement 9 % et 6 %.

En dehors de l'Europe, la Mauritanie s'est révélée être un client important, représentant 4 % des exportations totales.

