Une personne a été tuée et au moins 25 autres blessées lors de violentes manifestations qui ont éclaté dans le pays, un groupe de trois îles au large de la côte du Mozambique, après que le corps électoral l'ait déclaré réélu pour un nouveau mandat de cinq ans avec 63 % des voix.

Les Comores, qui comptent environ 800 000 habitants, ont connu une vingtaine de coups d'État ou de tentatives de coup d'État depuis qu'elles ont obtenu leur indépendance de la France en 1975 et constituent une source majeure d'immigration clandestine vers l'île française voisine de Mayotte.

Les dirigeants de l'opposition ont affirmé que le dernier scrutin présidentiel était truqué, alléguant des cas de bourrage d'urnes et de clôture du vote avant l'heure officielle de clôture. Le gouvernement a nié ces allégations.

« Les conflits après les élections ne sont pas une exception commorienne. Je remercie les Commoriens pour leur confiance renouvelée, je ne vous décevrai pas", a déclaré M. Assoumani, qui portait une écharpe verte et jaune, lors d'une cérémonie organisée dans un stade de la capitale, Moroni.

« Après cette investiture, j'invite la société civile, l'opposition et tous les acteurs politiques à mettre de côté leurs différences en faveur de la paix et de la démocratie », a déclaré l'ancien officier de l'armée, ajoutant qu'il ferait croître l'économie de 5 % par an.

M. Assoumani est arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1999. Il a quitté le pouvoir en 2002 et a remporté les élections 14 ans plus tard.

Les réformes constitutionnelles de 2018 ont supprimé l'obligation de rotation de la présidence entre les trois îles principales tous les cinq ans, ce qui a permis à M. Assoumani de se représenter en 2019.

