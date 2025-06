Par Pauline Odhiambo

Mike Spencer Mandizvo vit en Afrique du Sud depuis 13 ans. Il s'est installé à Johannesburg au moment où le pays se préparait à accueillir la Coupe du monde de la FIFA 2010.

Le ressortissant zimbabwéen n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour commencer une nouvelle vie en Afrique du Sud.

Les transports, l'énergie, les télécommunications et les infrastructures sociales du pays étaient en cours de modernisation et d'expansion, ce qui représentait une dépense de 3 milliards de dollars américains.

Cela se traduisait par des milliers d'emplois et la création d'entreprises destinées aux quelque 300 000 touristes qui visiteraient le pays pendant la Coupe du monde. "Il m'a fallu moins d'une semaine pour trouver un emploi en 2010", raconte Mike à TRT Afrika.

"J'ai été embauché comme directeur de production dans une entreprise de restauration aérienne. À l'époque, il était assez facile de trouver un emploi."

On aurait pu s'attendre à ce qu'il s'agisse d'un point d'inflexion pour l'économie sud-africaine, mais les choses ont radicalement changé depuis 2010.

Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 32,9 % au deuxième trimestre 2024, deux semaines à peine avant l'épreuve de vérité pour le parti au pouvoir, l'ANC, lors des élections du 29 mai.

Chômage galopant Comme les autres partis politiques en lice pour obtenir le mandat des électeurs, l'ANC a axé son programme sur la création d'emplois pour les Sud-Africains.

Toutefois, le taux de chômage actuel, qui se rapproche du taux record de 35,3 % enregistré au plus fort de la pandémie en 2021, semble indiquer que les chances sont minces.

Selon le portail Statistica, l'Afrique du Sud comptait 7,34 millions de chômeurs en 2023, contre 7,24 millions l'année précédente. En effet, le chômage a suivi une tendance annuelle croissante depuis 2013, ne baissant qu'en 2020.

Mike fait partie des milliers de travailleurs du pays qui ont été licenciés en 2020 en raison de l'impact de la pandémie. Jusqu'alors, il avait occupé plusieurs emplois bien rémunérés, dont les cinq dernières années en tant que contrôleur de la qualité dans l'une des plus grandes entreprises de vente au détail du pays.

Âgé de 37 ans, il travaille aujourd'hui comme chauffeur de taxi pour subvenir aux besoins de sa femme, de leurs deux enfants et de sa famille élargie restée au Zimbabwe.

Sentiment anti-étranger

Bien que l'Afrique du Sud se présente au niveau international comme une destination attrayante pour le tourisme et l'investissement, la nation arc-en-ciel, qui abrite des personnes de toutes races, couleurs et croyances, n'a pas toujours été réputée pour son hospitalité à l'égard des travailleurs migrants.

"La xénophobie fait partie de la vie à Johannesburg. Les clients de mon taxi me demandent parfois pourquoi je prive mes compatriotes sud-africains d'une opportunité d'emploi", explique Mike.

Au moins 20 de ses collègues ont été agressés dans le cadre de leur travail. "On nous rappelle constamment que nous sommes des étrangers ici. Nous sommes considérés comme une menace."

L'Afrique du Sud, qui compte 62 millions d'habitants, compte actuellement plus de deux millions de migrants.

Selon Stats SA, la majorité des travailleurs migrants sont originaires du Zimbabwe, du Lesotho et du Mozambique voisins. Depuis la fin de l'apartheid en 1994, les migrants d'Afrique et d'Asie ont afflué en Afrique du Sud pour y travailler, y faire des affaires, y faire des études et y trouver asile.

Il s'agit notamment de personnes originaires de Somalie, d'Éthiopie, du Nigeria et de la République démocratique du Congo, ainsi que de pays asiatiques comme la Chine, l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh.

L'Afrique du Sud a connu sa pire période de violence xénophobe à l'encontre des migrants en mai 2008, lorsqu'au moins 62 personnes ont été tuées, des centaines d'autres blessées et environ 100 000 déplacées lorsque des émeutiers ont pris pour cible les maisons des migrants dans tout le pays.

En 2023, l'opération Dudula, un groupe d'autodéfense devenu parti politique, a mené une campagne visant à fermer les entreprises appartenant à des ressortissants étrangers. Dudula signifie chasser ou expulser en zoulou, une langue largement parlée dans les pays d'Afrique australe.

Mike, qui renouvelle son permis de travail depuis 2010, affirme que de nombreux chauffeurs de taxi ont installé des caméras de tableau de bord et des enregistreurs audio dans leurs véhicules pour documenter les cas d'abus.

"La xénophobie est une carte que de nombreux politiciens jouent pendant les élections pour obtenir plus de voix", explique Mike à TRT Afrika.

"Cette année, nous avons vu certains politiciens dire ouvertement qu'ils ne voulaient pas de ressortissants étrangers en Afrique du Sud, qu'ils soient légalement ou illégalement dans le pays."

La politique de l'immigration

Oscar van Heerden, chargé de recherche au Centre for African Diplomacy and Leadership de l'université de Johannesburg, souligne qu'au moins deux partis politiques ont fait entendre leur voix au sujet des travailleurs migrants.

"Action SA et l'Alliance patriotique ont adopté une position selon laquelle les personnes qui se trouvent légalement en Afrique du Sud et qui disposent des documents nécessaires peuvent y vivre et y travailler. Mais ceux qui n'ont pas de papiers valables doivent être rapatriés de force", explique M. van Heerden.

"La position des deux partis repose sur l'argument selon lequel le gouvernement sud-africain est soumis à une pression excessive en ce qui concerne la fourniture de services sociaux dans les hôpitaux, les écoles et l'aide sociale en général. On entend également dire qu'un grand nombre d'immigrés clandestins privent les Sud-Africains de leurs emplois."

Système de permis de travail

Les visas de travail généraux sont délivrés aux ressortissants étrangers par le ministère de l'intérieur pour une durée maximale de cinq ans, ou pour la durée stipulée dans le contrat de travail.

"Le département des affaires intérieures est l'une des organisations sud-africaines chargées de protéger les droits des ressortissants étrangers", explique M. van Herdeen.

"Plusieurs autres organisations s'occupent des ressortissants étrangers d'un pays à l'autre. Par exemple, certaines organisations veillent spécifiquement au bien-être des Zimbabwéens, des Malawiens et d'autres ressortissants étrangers dans le pays".

Des groupes de police spéciaux sont également chargés de protéger les étrangers, mais Mike précise que ces groupes s'occupent principalement des diplomates et des travailleurs migrants à haut revenu.

De nombreux ressortissants zimbabwéens peuvent travailler légalement en Afrique du Sud grâce à des visas de travail spéciaux accordés aux ressortissants étrangers des pays voisins.

"Le premier visa de travail que j'ai obtenu était le DZP, un permis spécial de dispense accordé aux ressortissants zimbabwéens. J'ai ensuite obtenu un autre permis spécial appelé ZSP, puis un permis d'exemption appelé ZEP", explique Mike.

La date limite pour demander un quatrième visa de travail spécial est fixée à décembre 2024. "Le processus de renouvellement du permis de travail n'est pas facile. Elle est devenue plus compliquée au fil des ans et peut être assez stressante", déplore Mike.

Une coalition "indulgente"

Les sondages d'opinion suggèrent que l'ANC, qui est au pouvoir depuis la fin de l'apartheid il y a trente ans, risque de perdre sa majorité parlementaire au profit de l'Alliance démocratique (DA), le parti d'opposition officiel dirigé par John Steenhuisen, et des Combattants pour la liberté économique (EFF), le parti de Julius Malema, qui fait figure de flambeur politique.

L'ancien président Jacob Zuma, qui dirige aujourd'hui le parti uMkhonto we Sizwe (MK) après une rupture politique avec l'ANC, est également considéré comme une menace, bien que la Cour constitutionnelle sud-africaine lui ait interdit de se présenter à l'élection présidentielle en raison d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour corruption.

Les travailleurs migrants comme Mike, bien qu'ils n'aient pas pu voter lors des élections, sont prudemment optimistes et pensent qu'un gouvernement de coalition pourrait peut-être contribuer à apaiser les cas de xénophobie dans le pays.

"Je suis certain que l'ANC remportera les élections, même si ce n'est pas avec le mandat qu'il souhaiterait. Il est donc probable qu'il y aura un gouvernement de coalition", prédit-il.

