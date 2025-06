Le défenseur italien Leonardo Bonucci a confirmé mercredi sa retraite du football professionnel à l'âge de 37 ans.

"Je me promettais des exploits à réaliser contre les plus grands, je faisais la fête, j'avais la foi et je traversais les difficultés avec courage", a déclaré Bonucci dans une vidéo émouvante publiée sur X.

"Un père, un coéquipier, un mari, un joueur... Au-delà. Au-delà de l'histoire, aujourd'hui, je suis moi", a-t-il ajouté.

Bonucci a passé la majeure partie de son temps à la Juventus, où il a joué 502 fois et marqué 37 buts pour le club turinois.

Il a également joué pour les grands rivaux italiens, l'AC Milan et l'Inter Milan.

Il a participé à la conquête de neuf titres de Serie A italienne, dont huit avec la Juventus de 2012 à 2017 et deux autres en 2019 et 2020.

Bonucci a été champion d'Italie avec l'Inter en 2006. Il a rejoint Fenerbahçe en janvier et a fait 13 apparitions.

Il a accumulé 121 sélections internationales pour l'Italie, avec laquelle il a remporté le titre de l'Euro 2020 en 2021.

