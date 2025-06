Par Charles Mgbolu

Les fans de musique aux yeux d'aigle assistent à une intrigue intéressante entre la sensation nigériane Ayra Starr et la chanteuse et compositrice sud-africaine Tyla, lauréate d'un Grammy, alors que les deux stars de la musique continuent d'accroître leur domination sur le continent et au-delà.

Ayra Starr est désormais la deuxième artiste africaine la plus écoutée sur Spotify, avec plus de 31 millions d'auditeurs mensuels.

Ayra compte 31 056 219 auditeurs mensuels au 29 mai, derrière Tyla, qui reste jusqu'à présent en tête avec 31 931 535 auditeurs mensuels (également au 29 mai).

Au début du mois, Ayra a dépassé Rema (Nigeria), le crooner de « Calm Down », dont le record est de 24 551 231 (29 mai).

Des chiffres élevés en streaming

Jusqu'à présent, Tyla et Ayra sont les deux artistes africains qui se distinguent dans les chiffres de streaming, laissant leurs pairs loin derrière.

Burna Boy (Nigeria), qui est l'un des musiciens africains qui vend le plus de disques, occupe la moitié du classement de la reine avec 15 583 238 écoutes mensuelles.

Tiwa Savage (Nigeria), qui est actuellement l'une des artistes musicales les plus remarquables à avoir émergé du continent en ce qui concerne Afobeats, compte 2 770 411 écoutes mensuelles.

Les fans encouragent Ayra Starr à poursuivre son ascension à une vitesse stupéfiante, d'autant plus que son nouvel album « The Year I Turned 21 », dont la sortie est prévue pour le 31 mai, a accru sa popularité sur toutes les plateformes.

L'ascension d'Ayra

Depuis son entrée dans le monde de la musique en 2021, Ayra Starr est incontestablement devenue l'une des plus grandes musiciennes du Nigeria et d'Afrique.

En 2023, son single « Rush », nommé aux Grammy Awards, lui a valu une certification Diamant en France, tout en devenant le clip le plus regardé d'une artiste nigériane.

Ayra Starr a récemment été nommée dans trois catégories pour les BET Awards de 2024, dont celle de la meilleure nouvelle artiste et de la meilleure artiste africaine.

Ayra a remporté au moins deux prix, dont le Headies Award de la meilleure artiste féminine de 2023, devançant ses compatriotes Tiwa Savage et Simi.

Tyla dominante

Mais en dépit de ses bonds en avant dans les chiffres de streaming, est-elle vraiment capable de rattraper Tyla ?

C'est là que les experts se grattent le menton, car rien n'est sûr pour l'instant.

Tyla, la plus jeune artiste africaine à avoir jamais remporté un Grammy Award, est toujours en pleine croissance.

Son album, Tyla, sorti en mars 2024, a connu un succès fulgurant et a été le principal moteur de ses derniers chiffres de streaming, qui l'ont maintenue au sommet des classements.

Sa chanson « Water », récompensée par un Grammy, est incluse dans cet album et a été écoutée plus de 600 millions de fois rien que sur Spotify et a été vue plus de 170 millions de fois sur YouTube.

L'heure est à l'expectative, et les fans de musique n'iront nulle part.

