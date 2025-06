Le mouvement palestinien du Hamas a déclaré ce vendredi qu'il "considérait positivement" la nouvelle proposition annoncée par le président américain, Joe Biden, pour un cessez-le-feu à Gaza qui, selon lui, avait reçu le feu vert de Tel Aviv.

Le Hamas a déclaré avoir salué dans le discours de Biden "l'appel pour un cessez-le-feu permanent, le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza, la reconstruction de Gaza et l'échange de prisonniers".

"La position américaine et ce qui a été établi avec conviction sur la scène régionale et internationale concernant la nécessité de mettre fin à la guerre contre Gaza sont le résultat du cran légendaire de notre peuple et de sa vaillante résistance", a déclaré le Hamas.

Il a réitéré sa volonté d'"interagir de manière positive et constructive" avec toute proposition basée sur un cessez-le-feu permanent, un retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza, la reconstruction de Gaza et le retour des déplacés à leurs foyers.

Le mouvement s'est dit prêt à "concrétiser un véritable accord d'échange de prisonniers si l'occupation annonce clairement son engagement en faveur d'un tel accord".

La proposition comporte trois phases : la première s'étend sur six semaines et inclut un cessez-le-feu complet, un retrait des forces israéliennes des zones peuplées de Gaza et un échange de prisonniers.

Israël a tué au moins 36 284 Palestiniens à Gaza depuis l'attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre 2023, qui aurait coûté la vie à 1 200 Israéliens et aurait fait environ 250 prisonniers capturés par le groupe palestinien. Pas moins de 105 captifs ont été libérés dans le cadre d'une trêve de courte durée en novembre, en échange de 240 prisonniers palestiniens.

Environ 125 personnes sont toujours détenues en captivité, dont plusieurs auraient été tuées suite aux frappes israéliennes sur l'enclave palestinienne.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas, sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l’Égypte, n’ont pas permis jusqu’à présent de parvenir à un accord sur un cessez-le-feu permanent.

