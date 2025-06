Le Real Madrid veut ajouter un nouveau trophée de la Ligue des champions à son incroyable palmarès, tandis que le Borussia Dortmund vise à remporter le titre pour la première fois depuis 27 ans.

Avec une capacité d'environ 90 000 places, le stade historique de Wembley à Londres accueillera la 8e finale de l'UEFA Champions League à 2000GMT, la troisième dans l'ère de l'UCL après les finales de 2011 et 2013.

Le Slovène Slavko Vincic arbitrera la rencontre.

En route pour Wembley

Le Real Madrid a remporté les six matches du Groupe C, qui comprenait Naples, Braga et Union Berlin. Les Espagnols ont respectivement battu le RB Leipzig, Manchester City et le Bayern Munich pour accéder à la phase finale.

Le Borussia Dortmund a pris la tête du Groupe F (Groupe de la mort) avec 11 points, devant le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et Newcastle United.

Le BVB a ensuite éliminé le PSV, l'Atletico Madrid et les Parisiens pour atteindre la finale.

Dortmund a été le premier à confirmer son billet pour la finale en s'imposant 2-0 sur l'ensemble des deux matches contre le Paris Saint-Germain.

Le club allemand affrontera le Real Madrid, 14 fois champion, qui a décroché son billet pour Londres grâce à une victoire spectaculaire sur le Bayern Munich (4-3 sur l'ensemble des deux matches).

Le Real Madrid, roi incontesté de l'histoire de l'UCL avec 14 titres

Le Real Madrid détient actuellement la Ligue des champions de l'UEFA, les Blancos ayant soulevé le trophée de l'UCL (ou la Coupe d'Europe, comme on l'appelait avant 1992) à 14 reprises, un record.

Lors de la finale de 2022 contre Liverpool, un but de Vinicius Jr. à la 59e minute a permis au Real de remporter son 14e trophée.

Le Borussia Dortmund est à la recherche de son premier titre depuis 1997. Il s'est qualifié pour la finale en 2013, mais s'est incliné face au Bayern Munich lors d'une rencontre 100% allemande.

Les géants italiens de l'AC Milan sont le deuxième club le plus performant, avec sept titres de l'UCL à leur actif, suivis par Liverpool et le Bayern Munich avec six titres chacun.

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, un nom synonyme de succès dans le monde du football, est sur le point de remporter un nouveau titre de champion d'Europe.

L'Italien de 64 ans a remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid en 2022 et 2014, et deux fois avec l'AC Milan en 2003 et 2007.

Ancelotti a déclaré à UEFA.tv que le Borussia Dortmund, comme le Real Madrid, méritait d'être en finale : « C'est une équipe solide, compacte, avec des individualités brillantes ».

« Nous devons profiter de ce moment, de ce match extraordinaire, le plus important de l'année et le plus beau à jouer », a-t-il ajouté.

L'entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, possède une collection de trophées nationaux avec le club allemand, dont deux titres de Bundesliga, deux trophées de Coupe d'Allemagne et une Super Coupe d'Allemagne, mais il veut ajouter un trophée européen majeur à sa collection.

Terzic pense que le Borussia Dortmund peut briser la série de victoires du Real Madrid lorsqu'ils se rencontreront à Londres.

« Le Real Madrid est une équipe formidable, mais nous avons mérité notre place dans cette finale. Tout est possible dans un match et nous sommes capables de battre n'importe quel adversaire", a-t-il déclaré à UEFA.com.

L'Allemand de 41 ans a déclaré qu'ils ne seraient pas favoris et que ce serait extrêmement difficile, ajoutant : « Mais ce n'est qu'un match et, tout au long d'un match, tout est possible. Nous l'avons déjà prouvé.

Kane et Mbappé en tête du classement

Avec huit buts en 12 matches, Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, et Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain, sont les meilleurs buteurs de la Ligue des champions cette saison.

Jude Bellingham a inscrit quatre buts en 10 matches cette saison, ce qui en fait le troisième meilleur buteur derrière Vinicius Junior et Joselu, qui ont chacun inscrit cinq buts sur les 24 réalisations du Real en UCL.

Le Borussia Dortmund a inscrit 17 buts cette saison, l'attaquant Niclas Fullkrug ayant marqué trois buts, et sera une arme fondamentale de l'équipe noire et jaune.

Qui gagnera, Arda Guler ou Salih Ozcan ?

De l'autre côté du spectre, le jeune joueur du Real Madrid Arda Guler et le milieu de terrain du Borussia Dortmund Salih Ozcan ont tous deux l'intention de contribuer de manière significative au succès de leurs équipes respectives.

S'ils réussissent, ils deviendront les premiers footballeurs turcs à remporter cette prestigieuse compétition.

Les quatre finalistes de la Turquie à ce jour ont tous terminé vice-champions du monde : Yildiray Basturk (Bayer Leverkusen en 2002), Hamit Altintop (Bayern Munich en 2010), Nuri Sahin (Dortmund en 2013) et Hakan Calhanoglu (Inter Milan en 2023).

En outre, le vainqueur de la Ligue des champions obtiendra un billet pour affronter les vainqueurs de l'UEFA Europa League 2023/24 lors de la Super Coupe de l'UEFA 2024 à Varsovie, en Pologne.

