nombre record de 13,42 millions d'étudiants se sont présentés vendredi au test d'entrée à

Connu localement sous le nom de « gaokao », les résultats du test déterminent l'admission des étudiants à l'université, ce qui façonne leur avenir.

Le ministère chinois de l'éducation a déclaré qu'il s'agissait d'un « record » depuis la reprise des inscriptions en 1977.

Cette année, 510 000 étudiants de plus se sont présentés au test par rapport à l'année dernière, où environ 12,91 millions d'étudiants s'étaient présentés à l'examen le plus important au monde.

Les autorités de la province méridionale de Guangdong ont mis en place des IA pour vérifier que les étudiants ne trichent pas aux examens.

Détecter les appareils électroniques

Les étudiants de la province doivent se soumettre à deux contrôles à l'aide de détecteurs et d'un portique de sécurité.

Ces mesures sont conçues pour détecter les appareils électroniques.

Les autorités ont installé des systèmes d'inspection intelligents pour surveiller les lieux d'examen dans la province, ainsi que des équipements de protection contre les signaux radio pour empêcher la tricherie.

Ils ont également pris des mesures pour faire cesser le bruit de la circulation et des chantiers de construction afin d'éviter de perturber les étudiants.

Les épreuves

Dans la capitale, Pékin, au moins 105 centres d'examen ont été mis en place pour les futurs étudiants, tandis qu'au moins sept provinces ont modifié les modalités d'examen.

Les futurs étudiants doivent répondre à des questions dans trois matières principales, à savoir le chinois, les mathématiques et les langues étrangères, et ils ont également le choix entre la physique et l'histoire.

Ils doivent également choisir entre l'idéologie et la politique, la géographie, la chimie et la biologie.

Des dispositions spéciales ont été prises pour quelque 11 000 étudiants ayant des besoins particuliers, notamment la création de copies d'examen en braille.

