La production de pétrole a démarré sur le premier projet offshore du Sénégal, a annoncé mardi l'opérateur australien Woodside Energy, ajoutant le pays d'Afrique de l'Ouest au club des nations productrices de brut.

"C'est un jour historique pour le Sénégal et pour Woodside", a déclaré la directrice générale de la société, Meg O'Neill, qualifiant l'extraction de pétrole du champ Sangomar d'"étape clé".

L'installation flottante est amarrée à environ 100 kilomètres au large des côtes et a une capacité de stockage de 1,3 million de barils, selon Woodside. A terme, la production sera de 100 000 barils de pétrole par jour sur un champ qui contient également du gaz naturel.

Woodside détient une participation de 82 % dans le projet en eaux profondes, le reste étant détenu par la société sénégalaise Petrosen.

Le Sénégal a également un projet de gaz naturel liquéfié à sa frontière avec la Mauritanie, dont la production pourrait commencer au troisième trimestre. Le géant britannique de l'énergie BP est impliqué dans ce projet.

Si la production de combustibles fossiles du Sénégal ne devrait pas être aussi importante que celle de grands producteurs comme le Nigeria, on espère que l'industrie pétrolière et gazière apportera des milliards de dollars de revenus au pays et contribuera à la transformation de son économie.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp