Des centaines de Marocains ont manifesté dimanche dans la ville de Mohammedia (ouest), en solidarité avec Gaza et en rejet de la guerre israélienne dévastatrice que subit l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre dernier, brandissant le slogan "Gaza est forte".

La manifestation, organisée à l'appel de l’Instance marocaine d’appui aux enjeux de la nation (une organisation non gouvernementale) a parcouru les principales rues de la ville, avant de se diriger vers le centre-ville, devant la gare, selon le correspondant d'Anadolu.

Les manifestants ont exprimé leur rejet du "génocide" commis par Israël, appelant les pays occidentaux à cesser de soutenir Tel-Aviv.

Les participants ont brandi des drapeaux palestiniens et des images reflétant l'étendue des destructions causées par la guerre israélienne dans la bande de Gaza.

Les manifestants ont scandé des slogans saluant la résistance et la détermination du peuple palestinien, tels que "Gaza est forte", ou encore le "Maroc est avec le déluge d'Al- Aqsa", "Le peuple rejette la normalisation".

Les participants à la manifestation tenaient à porter le keffieh palestinien et des vêtements comportant les slogans du drapeau palestinien.

De vastes campagnes de solidarité avec Gaza se poursuivent dans le Royaume, notamment des manifestations et des protestations, des campagnes de dons et des veillées en solidarité avec l'enclave palestinienne.

Depuis le 7 octobre, près de 37 600 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 86 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaire s locales.

