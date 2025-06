La prochaine élection présidentielle en Tunisie aura lieu le 6 octobre 2024, a fait savoir la présidence tunisienne dans un communiqué succinct émis sur sa page officielle Facebook, mardi dans la soirée.

"Aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024, le Président de la République, Kais Saied, a émis un décret appelant les électeurs aux urnes pour l'élection présidentielle du dimanche 6 octobre 2024".

Aucun autre détail n'a été annoncé par la présidence tunisienne.

Kaïs Saïed avait accédé à la magistrature suprême suite au deuxième tour de la présidentielle du 13 octobre 2019 qui l'avait opposé à Nabil Karoui (actuellement en exil), ancien propriétaire de la chaine télévisée "Nessma TV".

Il avait remporté le scrutin avec un score de 72,7 % représentant plus de 3 millions d'électeurs, sur un corps électoral de près de 8 millions et une population de 11,5 millions de Tunisiens.

Deux ans après son élection, le 25 juillet 2021, dans un contexte de blocage politique et de crise économique, Kaïs Saïed, limoge le gouvernement, dissout l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de la magistrature et commence à légiférer par décret-loi.

Le 25 juillet 2022, il organise un référendum pour modifier la Constitution de 2014, issue de la révolution, changeant le régime politique de semi-parlementaire en un régime présidentiel avec de larges prérogatives au Président.

La démarche de Kaïs Saïed est largement contestée à l'intérieur du pays, notamment par les partis politiques et de nombreuses organisations de la société civile. D'autres acteurs de la vie publique voient l'action de Kais Saïed comme un réajustement du processus révolutionnaire qui a renversé l'ancien président Ben Ali, un certain 14 janvier 2011.

