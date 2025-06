Les ministres africains des Affaires étrangères et leurs représentants se réuniront jeudi à Accra, au Ghana, pour la 45e session ordinaire du conseil exécutif de l'Union africaine (UA) afin de discuter et d'adopter le budget de l'Union pour 2025 et d'autres questions concernant le continent.

La réunion de deux jours devrait également réfléchir au rôle de l'UA dans le prochain sommet des dirigeants du G20, prévu en novembre au Brésil.

Le ministre des affaires étrangères, Ronald Lamola, dirigera la délégation sud-africaine lors de cette réunion, selon un communiqué du gouvernement.

La session délibérera et adoptera le budget de l'UA pour 2025, qui est important pour faire avancer son mandat, y compris la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et de ses projets phares, ainsi que l'initiative "Silencing of the Guns" (faire taire les armes).

Selon le communiqué, la participation de M. Lamola souligne l'importance de renforcer l'Union et ses organes tout en parvenant à l'indépendance financière, une étape importante pour relever les défis de développement auxquels le continent est confronté.

Les hauts diplomates et autres ministres désignés envoyés par les États membres de l'UA pourraient également évoquer les problèmes d'insécurité auxquels le continent est confronté, tels que les groupes terroristes en Afrique de l'Ouest, au Sahel, en Somalie et le conflit en RDC. L'Afrique est également confrontée aux défis du changement climatique, qui ont eu un impact sur la sécurité alimentaire, menaçant la vie de millions de personnes.

Pendant son séjour au Ghana, M. Lamola participera également à des discussions bilatérales avec ses homologues d'autres pays africains, a indiqué son bureau.

