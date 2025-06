"Je condamne et dénonce fermement l'assassinat perfide du chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran", a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, en réaction à l'assassinat tôt mercredi de M. Haniyeh par Israël.

"Cet assassinat est un acte méprisable qui vise à saper la cause palestinienne, la glorieuse résistance de Gaza et la juste lutte de nos frères palestiniens, dans le but de les démoraliser et de les intimider", a-t-il indiqué.

"Le but de cet assassinat est le même que celui des précédents attentats odieux contre le cheikh Ahmed Yassine, Abdulaziz El Rantisi et de nombreuses autres personnalités politiques de Gaza ; cependant, la barbarie sioniste échouera une fois de plus à atteindre ses objectifs, comme il est arrivé par le passé", a-t-il assuré.

La Turquie continuera à soutenir la Palestine

Le président Erdogan a également appelé le monde islamique et l'humanité à s'unir contre le "terrorisme israélien".

"Grâce à la position plus ferme du monde islamique et à l'unité de l'humanité, l'oppression et le génocide à Gaza et la terreur qu'Israël répand dans notre région prendront certainement fin, et notre région et le monde trouveront la paix", a espéré le président turc.

"À cette fin, la Turquie continuera d'explorer toutes les voies, de déployer tous les efforts et de soutenir nos frères palestiniens avec tous ses moyens et toute sa force. Nous continuerons à œuvrer pour la création d'un État palestinien libre, souverain et indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale, sur la base des frontières de 1967", a-t-il continué.

"Je prie Dieu d’accorder Sa miséricorde à mon frère martyr Ismail Haniyeh, la patience à sa famille, et je présente mes condoléances à nos frères de Gaza, de Palestine et du monde islamique.

Fahrettin Altun, le directeur turc de la communication, a également condamné fermement l'assassinat d'Ismail Haniyeh. Dans une déclaration postée sur X, Altun a présenté ses condoléances à la famille de Haniyeh, ainsi qu'au peuple de Palestine.

"Je prie Allah d'accorder Sa miséricorde au martyr Ismail Haniyeh et je présente mes condoléances à sa famille, au peuple de Gaza, à la Palestine et au monde islamique", a-t-il écrit.

Le président turc Erdogan et d'autres hauts responsables turcs avaient rencontré le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à plusieurs reprises depuis le début des attaques israéliennes contre les Palestiniens en octobre dernier.

