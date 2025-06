Les professionnels de la santé africains ont déclaré que les cas de variole avaient augmenté de 160 % au cours de l'année 2023, et ont averti que le risque de propagation était élevé en raison d’absence de traitements ou de vaccins efficaces sur le continent.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré dans un rapport publié mercredi que le mpox, également connu sous le nom de monkeypox, a été détecté dans dix pays africains cette année.

Le Burundi et le Rwanda ont tous deux signalé le virus pour la première fois.

La République centrafricaine a été la première à confirmer l'existence d'un nouveau foyer lundi, indiquant qu'il s'étendait à Bangui, sa capitale densément peuplée.

"Nous sommes très préoccupés par les cas de variole du singe, qui ravage la région 7 du pays", a déclaré lundi le ministre de la santé publique de la République centrafricaine, Pierre Somsé.

Mercredi, le ministère kenyan de la Santé a déclaré avoir détecté la variole chez un passager voyageant de l'Ouganda vers le Rwanda à un poste frontière dans le sud du Kenya. Dans un communiqué, le ministère a ajouté qu'un seul cas de variole était suffisant pour justifier une déclaration d'épidémie.

Le foyer du virus

Sur les plus de 14 000 cas signalés au CDC Afrique, plus de 96 % des cas et des décès se trouvent en République démocratique du Congo.

Au début de l'année, des scientifiques ont signalé l'émergence d'une nouvelle forme de mpox dans une ville minière congolaise, dont ils craignaient qu'elle ne se propage plus facilement parmi la population. La variole se propage par contact étroit avec des personnes infectées, y compris par voie sexuelle.

Le CDC Afrique a déclaré que le taux de mortalité dû à la variole, d'environ 3 %, "est beaucoup plus élevé sur le continent africain que dans le reste du monde". Lors de l'urgence mondiale contre la variole en 2022, moins de 1% des personnes infectées par le virus sont décédées.

La version du mpox observée au Congo peut tuer jusqu'à 10 % des personnes infectées. Le centre a noté que les deux cas de mpox au Rwanda avaient séjourné au Congo avant d'être testés positifs.

Une analyse des patients hospitalisés d'octobre à janvier dans l'Est du Congo suggère que les récentes mutations génétiques du virus sont le résultat d'une propagation progressive au sein de la population.

