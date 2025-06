Par Pauline Odhiambo

Si vous vous rendez à Kinshasa, la capitale de la RDC, ou à Brazzaville, la ville voisine de la République du Congo, vous rencontrerez probablement un grand nombre d'hommes ou de femmes habillés de manière unique.

Et par tenue unique, nous entendons des tenues colorées de la tête aux pieds ou des costumes bien ajustés de marques de renommée mondiale. Peu importe où vous marchez ou conduisez - des rues du centre-ville aux quartiers informels - il est presque garanti que vous apercevrez ce groupe de personnes aux vêtements attrayants et remarquables.

Pour dissiper toute confusion, la République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays distincts.

La capitale de la RDC est Kinshasa et celle de la République du Congo est Brazzaville.

Autre fait intéressant, les deux capitales sont séparées par le fleuve Congo.

Les historiens font remonter la culture vestimentaire unique du peuple congolais aux années 1920, lorsque les deux nations du Congo étaient sous domination étrangère : colonisation belge en RDC, colonisation française au Congo.

Alors qu'une partie de la communauté optait pour une résistance coordonnée contre les "dirigeants étrangers", un certain groupe - tant à Kinshasa qu'à Brazzaville - a décidé de passer à la vitesse supérieure en s'habillant comme les "dirigeants coloniaux" ou même mieux.

Et ce groupe de personnes n'était pas constitué de Congolais pris au hasard, mais de domestiques engagés par des ressortissants belges et français.

En d'autres termes, il s'agissait plutôt de "oui, vous êtes le patron, mais je peux m'habiller et agir comme vous". Voire mieux.

Les domestiques accumulaient leur petit salaire pour acheter des vêtements occidentaux, tandis que certains, détachés pour aller travailler en Belgique ou en France, rentraient au Congo avec des vêtements offerts par leurs maîtres.

"Sape est un sigle qui signifie la société des ambianceurs et des personnes élégantes", explique St Germain de Londres, utilisateur de TikTok.

En français, les ambianceurs sont les personnes qui animent ou motivent la foule lors d'une fête ou d'une réunion.

"Certains portent des vestes d'hiver épaisses et des bottes d'hiver dans un pays ou un continent où ces habits ne sont jamais nécessaires", commente un autre utilisateur de Tiktok.

Les historiens ont montré que le fait de s'habiller était une forme subtile d'activisme de la part du peuple congolais. Au fil des ans, l'habillement a gagné en popularité parmi les différents groupes de la société congolaise.

La créativité est également montée d'un cran, certains Congolais mélangeant des éléments de l'habillement traditionnel avec le style européen moderne, un mélange qui a donné naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la "culture de la sape".

Les Congolais l'appellent la Sape, ce qui signifie "s'habiller avec classe". Ses pratiquants sont les sapeurs.

Bien que non écrite, la culture vestimentaire représente l'expression de soi, l'héritage et l'individualité. Cette singularité peut prendre la forme de chapeaux fedora brillants, de cannes à pêche fantaisistes, de coupes de cheveux voyantes, de costumes colorés, de chaussures en peau de crocodile et de vêtements de marque.

Il est également prouvé qu'un sapeur peut vivre dans une maison dont le loyer mensuel est de 50 dollars US, mais qu'il économise pour acheter de temps en temps des vêtements et des chaussures de marque dont le prix s'élève à plus de 300 dollars américains.

"Les (sapeurs) devraient économiser et investir leur argent au lieu de le gaspiller en vêtements de marque", déclare G Evie sur Tiktok.

Mais pour de nombreux sapeurs, l'objectif est simple : être un symbole de défi face à l'adversité.

D'autres estiment que leur obsession est de ne jamais abandonner la culture, que les sacrifices qu'ils font pour s'offrir des tenues de luxe et une allure imposante sont de l'argent bien dépensé.

Le musicien congolais Papa Wemba, aujourd'hui décédé, est largement reconnu pour avoir popularisé la culture de la Sape. En fait, il a dit un jour que la Sape est comme une religion.

Papa Wemba a donc été surnommé "le Pape de la Sape."

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp