Le Kenya a envoyé des troupes en République démocratique du Congo pour rejoindre une force de maintien de la paix de l'ONU chargée de rétablir le calme dans la région orientale agitée du pays, a annoncé l'armée dimanche.

Le premier lot du quatrième contingent de la Force de réaction rapide du Kenya (KENQRF 4) a été officiellement envoyé en République démocratique du Congo samedi, marquant le début de leur mission de maintien de la paix dans le pays, ont déclaré les forces de défense kényanes dans un communiqué.

La force sera engagée dans des opérations contre les groupes armés, protégeant les civils, soutenant les efforts humanitaires et aidant au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration des anciens combattants, selon le communiqué.

La force rejoindra la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), qui se concentre sur la stabilisation des régions orientales du pays, où les groupes armés continuent de faire des ravages.

Préparés pour la mission

Le lieutenant-colonel Simon Seda, commandant de la KENQRF 4, s'est dit convaincu que les troupes étaient bien préparées à la mission et qu'elles auraient un impact significatif au cours de leur déploiement.

"Nos hommes et nos femmes sont préparés à la tâche qui les attend. Ils ont suivi un entraînement rigoureux et possèdent les compétences nécessaires pour mener à bien cette mission. Nous sommes déterminés à contribuer au rétablissement de la paix et de la stabilité en RDC", a-t-il déclaré.

Depuis près de trois décennies, l'est de la RDC est confronté à l'insécurité causée par plusieurs groupes armés. Des milliers de personnes vivent dans des camps dans les deux provinces les plus touchées par le conflit, le Nord-Kivu et l'Ituri.

On estime qu'environ 6,9 millions de personnes ont été chassées de chez elles par le conflit depuis mars 2022.

Au milieu des hostilités, plusieurs pays africains ont maintenant des troupes en RD Congo, notamment le Burundi, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp