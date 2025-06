De nouveaux combats entre l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont éclaté dimanche autour d'une ville densément peuplée dans l'est de la province du Nord-Kivu, où les rebelles mènent une insurrection, ont déclaré l'armée et le M23.

Le M23 s'est emparé de la cité de Kirumba, centre économique du territoire congolais de Lubero, à la fin du mois de juin. Il s'est également emparé de la ville voisine de Kanyabayonga à la même époque.

Le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a déclaré que les forces gouvernementales avaient attaqué plusieurs positions rebelles autour de Kirumba tôt dimanche matin et que les combats se poursuivaient.

Dans un communiqué, l'armée a fait état d'affrontements avec le M23 dans le village de Kikuvo, à une douzaine de kilomètres de Kirumba.

Le M23, mène une nouvelle insurrection dans l'est de ce vaste pays d'Afrique centrale, en proie aux milices, depuis 2022.

Les autorités congolaises, les Nations unies, les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont accusé le Rwanda de soutenir le groupe. Le Rwanda nie ces accusations, qui ont également fortement envenimé les relations avec son voisin.

Les efforts militaires visant à repousser les rebelles se sont intensifiés au cours de l'année écoulée, alors que les cessez-le-feu négociés au niveau régional ne cessent d'échouer. Le dernier en date a été conclu à la fin du mois de juillet et devait débuter le 4 août.

Les combats ont chassé plus de 1,7 million de personnes de leurs foyers dans le Nord-Kivu, portant le nombre total de Congolais déplacés par de multiples conflits à un record de 7,2 millions, selon les estimations de l'ONU.

