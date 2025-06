Des coups de feu ont été entendus pendant plusieurs heures lundi dans la prison centrale de Makala à Kinshasa.

Le porte-parole du Gouvernement Patrick Muyaya a affirmé qu’il s’agissait d’une tentative d’évasion à la prison centrale de Makala.

"Les services de sécurité sont sur place pour restaurer l’ordre et la sécurité. La population kinoise est invitée à ne pas paniquer", recommande Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication et Médias sur son compte X.

Il ajoute que des détenus ont tenté de quitter leurs cellules mais les forces de l’ordre ont fait usage des armes à feu pour étouffer cette tentative.

Pour rappel, le 17 mai 2017, une évasion spectaculaire des détenus était enregistrée à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Des militaires affectés à cet établissement avaient ouvert le feu sans pouvoir dissuader des détenus de prendre le large.

Le ministre de la Justice de l’époque, Alexis Thambwe Mwamba, avait évoqué une attaque des "miliciens de Bundu dia Kongo" qui a permis à une cinquantaine de prisonniers de s’évader de la prison.

Ne Muanda Nsemi, leader de ce mouvement politico-religieux s’était échappé avec d'autres détenus.

Construite par les autorités coloniales en 1958 pour 1500 pensionnaires, la prison de Makala comptait fin 2023 plus de 7400 détenus vivant dans des conditions difficiles.

