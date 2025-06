La Chine accueille cette semaine un sommet réunissant 50 pays africains afin de promouvoir ses produits et d'obtenir des promesses d'investissement.

Alors que les pays occidentaux imposent des restrictions aux exportations chinoises telles que les véhicules électriques et les panneaux solaires, la Chine cherche à étendre sa part de marché en Afrique.

Les dirigeants africains participant au sommet pourraient hésiter à s'engager à répondre aux demandes de la Chine s'ils n'obtiennent pas d'assurances concernant les promesses antérieures et l'avancement des projets d'infrastructure.

Eric Olander, du China-Global South Project, souligne l'importance de comprendre l'évolution des priorités de la Chine.

S'aligner sur la Chine

"Le prix ira aux pays qui ont étudié attentivement les changements en Chine et qui ont aligné leurs propositions sur les nouvelles priorités réduites de la Chine", a déclaré Eric Olander, cofondateur du China-Global South Project.

"C'est une grande demande pour un continent qui a généralement une très faible connaissance de la Chine".

La Chine délaisse les projets d'infrastructure à grande échelle pour se concentrer sur la vente de technologies de pointe à l'Afrique. Face aux restrictions commerciales imposées par l'Occident, la Chine cherche à trouver de nouveaux marchés pour ses véhicules électriques et ses panneaux solaires.

L'année dernière, la Chine a accordé 13 prêts d'un montant total de 4,2 milliards de dollars à huit États africains et à deux banques régionales, selon les données du Global Development Policy Centre de l'université de Boston, dont environ 500 millions de dollars pour des projets hydroélectriques et solaires.

Plus de fonds pour les projets

La Chine a modifié ses pratiques de prêt, allouant davantage de fonds aux projets d'énergie verte et réduisant le soutien aux infrastructures traditionnelles.

Des données récentes montrent une baisse de la valeur et du nombre des prêts chinois aux pays africains.

Le président Xi Jinping devrait promouvoir l'industrie chinoise des énergies vertes auprès des dirigeants africains lors du sommet. Tous les États africains, à l'exception de l'Eswatini, y participent.

Les rivaux géopolitiques de la Chine, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Russie et la Corée du Sud, ont également courtisé les pays africains. Toutefois, l'engagement financier et commercial considérable de la Chine donne plus de poids à ses rencontres.

Les dirigeants africains cherchent à s'assurer qu'ils bénéficient de leurs partenariats avec la Chine.

Si la Chine est désireuse d'accroître les échanges commerciaux et l'accès aux minerais, elle peut se montrer prudente à l'égard de nouveaux engagements financiers en raison de problèmes de restructuration de la dette et de préoccupations en matière de sécurité.

