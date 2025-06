L'athlète ougandaise Rebecca Cheptigei, qui a terminé 44e à l'épreuve de marathon des Jeux olympiques de Paris, a été hospitalisée au Kenya après avoir été victime d'une tentative d'immolation par son compagnon, a indiqué la police kényane.

Le compagnon kényan de la coureuse de fond, Dickson Ndiema Marangach, s'est introduit dimanche dans sa maison, dans le comté de Trans-Nzoia (ouest), et a attendu qu'elle et ses enfants reviennent de l'église, a indiqué la police.

"Dickson a déversé de l'essence sur Rebecca avant de mettre le feu", selon le rapport de police lundi soir, qui ajoute que le Kényan a également été brûlé par les flammes.

Aucune information n'a été donnée concernant les enfants de l'athlète.

L'athlète, âgée de 33 ans, et son conjoint ont été hospitalisés pour "de multiples brûlures", selon la police.

Rebecca Cheptigei, d'abord admise à l'hôpital le plus proche comme Dickson Ndiema Marangach, a ensuite été transférée dans un autre établissement, le Moi Teaching and Referral Hospital, et ses parents ont quitté l'Ouganda pour se rendre à son chevet, selon des médias locaux.

Le couple avait "de fréquentes disputes", a indiqué la police.

En 2021, le Kenya avait été choqué par la mort de la coureuse de fond Agnès Tirop, 25 ans, retrouvée poignardée dans sa maison. Son ex-mari, Emmanuel Ibrahim Rotich, a été jugé pour son meurtre en 2023; il avait nié les accusations.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp