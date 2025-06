Le responsable de la réponse à l'épidémie de variole en République démocratique du Congo a déclaré mercredi que le pays devrait recevoir sa première livraison de doses de vaccin contre la variole jeudi et une deuxième livraison samedi.

Le Congo est l'épicentre d'une épidémie de variole que l'Organisation mondiale de la santé a déclarée urgence de santé publique mondiale le mois dernier, mais les efforts pour enrayer la propagation de la maladie ont été entravés par le manque de vaccins.

"Nous recevrons le premier lot le 5 septembre et le second le 7 septembre", a déclaré Cris Kacita, responsable de la riposte, dans un message adressé à Reuters.

Des cas de variole ont été confirmés chez des enfants et des adultes dans plus d'une douzaine de pays africains, et une nouvelle forme du virus se propage. Peu de doses de vaccin sont disponibles sur le continent.

Nouveaux symptômes

La RD Congo compte la grande majorité des cas de variole et a actuellement besoin de 3 millions de doses de vaccin.

Plus de 96 % des cas et des décès ont eu lieu en RDC, dont le système de santé a longtemps lutté pour contenir les épidémies en raison de défis comme l'immensité du territoire et le manque d'infrastructures.

Les enfants de moins de 15 ans représentent plus de 70 % des cas et 85 % des décès en RDC. Les scientifiques sont également préoccupés par une nouvelle version du virus mpox, qui pourrait se transmettre plus facilement.

Contrairement aux précédentes épidémies de variole, où les lésions se situaient principalement sur la poitrine, les mains et les pieds, la nouvelle forme provoque des symptômes plus légers et des lésions sur les organes génitaux.

Elle est donc plus difficile à détecter, ce qui signifie que des personnes peuvent infecter d'autres personnes sans le savoir. La variole ne se transmet pas par l'air et nécessite généralement un contact étroit avec la peau pour se propager.

