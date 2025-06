Le dirigeant chinois Xi Jinping s'est engagé à financer l'Afrique à hauteur de plus de 50 milliards de dollars au cours des trois prochaines années et à créer un million d'emplois sur le continent.

"Au cours des trois prochaines années, le gouvernement chinois est prêt à fournir un soutien financier d'un montant de 360 milliards de yuans (50,7 milliards de dollars)", a déclaré Xi aux dirigeants africains à Pékin jeudi, et a également promis d'aider à "créer au moins un million d'emplois pour l'Afrique".

Une cinquantaine de dirigeants africains et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, participent cette semaine au forum Chine-Afrique, selon les médias d'État.

La Chine courtise l'Afrique dans le contexte des restrictions commerciales imposées par l'Occident

Les dirigeants africains ont déjà obtenu cette semaine une pléthore d'engagements en faveur d'une coopération plus approfondie dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'exploitation minière, du commerce et de l'énergie.

S'adressant aux dirigeants lors de la cérémonie d'ouverture du forum dans le Grand Hall du Peuple de Pékin, Xi a salué les liens avec le continent comme étant dans leur "meilleure période de l'histoire".

"La Chine est prête à approfondir la coopération avec les pays africains dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, des infrastructures, du commerce et de l'investissement", a-t-il déclaré.

Le plus grand partenaire commercial

La Chine, deuxième économie mondiale, est le premier partenaire commercial de l'Afrique et a cherché à exploiter les vastes ressources naturelles du continent, notamment le cuivre, l'or, le lithium et les minéraux des terres rares.

Elle a également accordé aux pays africains des milliards de prêts qui ont contribué à la construction d'infrastructures indispensables, mais qui ont parfois suscité la controverse en grevant les gouvernements d'une dette colossale.

Les réunions bilatérales qui se sont tenues en marge du sommet ont débouché sur une série d'engagements en faveur d'une plus grande coopération dans des projets allant des chemins de fer aux panneaux solaires.

À l'issue des réunions qui se sont tenues mercredi, le président zambien Hakainde Hichilema a déclaré qu'il avait supervisé la conclusion d'un accord entre la compagnie nationale d'électricité ZESCO et la société pékinoise PowerChina en vue d'étendre l'utilisation des panneaux solaires sur les toits dans son pays.

Le Nigeria et la Chine ont signé une déclaration commune dans laquelle ils s'engagent à "approfondir leur coopération" dans le domaine des infrastructures, notamment "les transports, les ports et les zones de libre-échange".

Liaisons de transport

La présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, a quant à elle obtenu de Xi l'engagement de faire avancer le projet de chemin de fer, longtemps bloqué, reliant son pays à la Zambie voisine.

Ce projet vise à développer les liaisons de transport dans la partie orientale du continent, riche en ressources.

Le Zimbabwe a également obtenu des promesses de Pékin concernant une coopération plus approfondie dans "l'agriculture, l'exploitation minière, les énergies traditionnelles et nouvelles respectueuses de l'environnement (et) les infrastructures de transport", selon une déclaration commune des deux pays.

Le pays d'Afrique australe et Pékin ont également convenu de signer un accord autorisant l'exportation d'avocats zimbabwéens frais vers la Chine, selon la déclaration conjointe.

Le dirigeant kenyan William Ruto a quant à lui déclaré que Xi avait promis d'ouvrir les marchés chinois aux produits agricoles de son pays.

Les deux parties ont convenu de collaborer à l'expansion du chemin de fer à écartement standard du pays - construit grâce à un financement de l'Exim Bank of China - qui relie la capitale Nairobi à la ville portuaire de Mombasa.

Ruto s'est également engagé à renforcer la coopération avec la Chine sur l'autoroute Rironi-Mau Summit-Malaba, qui devrait coûter 1,2 milliard de dollars, selon les médias kenyans.

L'année dernière, Ruto a demandé à la Chine un prêt d'un milliard de dollars et la restructuration de la dette existante afin de mener à bien d'autres projets de construction en suspens. Le pays doit aujourd'hui à la Chine plus de 8 milliards de dollars.

