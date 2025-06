Ankara a fermement condamné le meurtre d’Aysenur Ezgi Eygi, citoyenne turque, qui luttait pacifiquement contre le génocide

"Nous condamnons en des termes les plus durs ce meurtre commis par le gouvernement Netanyahu" a martelé le ministère turc des Affaires étrangères après le meurtre, par des soldats israéliens de la citoyenne turque, Aysenur Ezgi Eygi, à Naplouse, en Cisjordanie occupée.

Dans un communiqué écrit partagé vendredi, Ankara a fermement condamné le meurtre d’Aysenur Ezgi Eygi, qui luttait pacifiquement contre le génocide.

Après avoir présenté ses condoléances à ses proches, le ministère a poursuivi :

"Nous condamnons ce meurtre commis par le gouvernement du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. Israël tente d'intimider tous ceux qui viennent en aide aux Palestiniens et luttent pacifiquement contre le génocide. Cette politique de violence ne donnera aucun résultat. Les autorités israéliennes qui commettent des crimes contre l'humanité et ceux qui les soutiennent inconditionnellement devront répondre de leurs actes devant les tribunaux internationaux".

Fouad Nafaa, directeur de l'hôpital Rafidia, a déclaré que la victime avait été admise à l'hôpital avec une blessure par balle à la tête.

"Nous avons tenté de la réanimer, mais elle n'a pas survécu à ses blessures", a précisé le médecin.

Des témoins ont indiqué que des soldats israéliens avaient tiré des balles réelles sur un groupe de Palestiniens participant à une manifestation contre les colonies illégales installées sur le mont Sbeih, à Beita, au sud de Naplouse.

L'agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a confirmé que la victime était une citoyenne américaine et une bénévole de la campagne Fazaa, une initiative destinée à soutenir et protéger les agriculteurs palestiniens face aux violations répétées des colons israéliens et de l'armée.

Les habitants de Beita organisent des manifestations hebdomadaires après la prière du vendredi pour protester contre la colonie israélienne illégale d'Avitar, établie au sommet du mont Sbeih.

La communauté exige son démantèlement, considérant cette colonie comme une violation de leurs droits sur leurs terres.

Les tensions se sont intensifiées dans toute la Cisjordanie occupée, alors qu'Israël poursuit ses frappes sur Gaza.

Depuis le 7 octobre, date de déclenchement de cette offensive, près de 40 900 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, ont été tués.

En Cisjordanie occupée, au moins 691 personnes ont été tuées et plus de 5 700 blessées par des tirs israéliens, selon les données du ministère de la Santé.