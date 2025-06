Pravin Gordhan, qui a été ministre du gouvernement sud-africain pendant de nombreuses années après avoir commencé sa carrière politique en s'opposant à l'apartheid, est décédé vendredi à l'âge de 75 ans.

Gordhan, membre de longue date du Congrès national africain (ANC), s'était retiré de la vie politique active après les élections de mai, au cours desquelles l'ANC a perdu sa majorité parlementaire pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir en 1994.

"Gordhan est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille, de ses amis les plus proches et de ses camarades de longue date dans la lutte pour la libération, aux premières heures de ce matin", a déclaré sa famille dans un communiqué vendredi. Il souffrait d'un cancer et avait été hospitalisé en début de semaine.

Jeune activiste

"Nous avons perdu un leader exceptionnel dont la personnalité discrète dissimulait la profondeur de l'intellect, l'intégrité et l'énergie avec lesquelles il entreprenait ses activités militantes, son devoir de parlementaire et ses fonctions de membre du cabinet", a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans un communiqué.

Militant politique dès son adolescence, Gordhan s'est engagé dans la lutte contre le système raciste et oppressif de l'apartheid et a rejoint les structures clandestines de l'ANC dans les années 1980.

Il a été l'un des négociateurs de la transition pacifique du pays vers une démocratie constitutionnelle et est devenu membre du parlement en 1994.

Lutte contre la corruption

Son dernier poste au sein du gouvernement a été celui de ministre des entreprises publiques de 2018 à 2024, en charge des entreprises publiques. Il a été ministre des finances à deux reprises, de 2009 à 2014, puis de 2015 à 2017.

De 1999 à 2009, Gordhan a dirigé l'administration fiscale sud-africaine (South Africa Revenue Services), qu'il a transformée en un service fiscal et douanier de classe mondiale.

Gordhan a critiqué ouvertement la corruption au sein du gouvernement et des entreprises publiques, et a été l'un des ministres qui ont critiqué le leadership de l'ancien président Jacob Zuma alors qu'il faisait encore partie de son cabinet.

Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp