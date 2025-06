Par Saif Sharabati

J'ai rencontré Aysenur Ezgi Eygi pour la première fois en mai dernier lors d'un campement d'étudiants aux États-Unis. Nous étions là, debout, en solidarité avec la Palestine et contre le génocide israélien en cours à Gaza, à l'université de Washington. À l'époque, "Ayse" était l'une des personnes qui dirigeaient le mouvement étudiant et y jouaient un rôle de premier plan.

La jeune Américaine d'origine turque a été motivée par la recherche de la justice pour les Palestiniens et de nombreuses autres causes durant sa vie universitaire et au delà.

Alors que la vie nous rapprochait dans notre quête de libération du peuple palestinien, l'Ayse que j'ai appris à connaître était une personne formidable - si gentille, aimable et un leader courageux et fort. Âgée de 26 ans, elle était très extravertie et avait beaucoup d'amis, toujours souriante et dotée d'une énergie positive.

Ayse était toujours prête à aider les autres et à prendre des nouvelles de ses amis, à savoir comment ils allaient et s'ils avaient besoin d'aide pour quoi que ce soit, même si elle était très occupée et avait beaucoup de choses à faire.

L'égalité pour tous

Parmi les traits caractéristiques d'Ayse, je me souviens de son incroyable motivation. Elle a su trouver un équilibre avec son humour, en essayant de rendre les gens heureux. Mais elle avait aussi un côté sérieux lorsqu'il s'agissait de son activisme.

Sa conscience sociale l'a souvent amenée à consacrer beaucoup de temps à l'organisation. Ayse aimait tellement la Palestine qu'elle a joué un rôle important dans la planification des campements universitaires, en assurant la liaison avec les étudiants et la direction de l'université.

Elle y est parvenue tout en conciliant son apprentissage en tant qu'étudiante, en travaillant dur sur ses examens afin d'obtenir les bonnes notes qui lui ont permis d'être diplômée de l'université de Washington.

Ayse était une personne qui pensait que la justice n'impliquait pas seulement de se battre pour la cause palestinienne, mais aussi de lutter pour l'égalité de tous.

Son parcours de jeune activiste, développant sa conscience sociale, l'a également amenée à voyager à l'étranger. Il y a quelques années, elle s'est rendue en Birmanie pour contribuer à révéler le génocide perpétré contre les Rohingyas en Asie du Sud-Est.

Aux États-Unis, dans la ville de Seattle, où elle a élu domicile depuis qu'elle a quitté la ville turque d'Antalya à un jeune âge, Ayse a également milité en faveur de la justice raciale, s'impliquant notamment dans le mouvement Black Lives Matter (BLM).

Ayse était si honnête ; elle faisait toujours les choses avec son cœur et avec tant d'amour, quel qu'en soit le prix. Je me souviens qu'Ayse aimait la vie et qu'elle était très enthousiaste à l'idée de poursuivre ses études et de visiter la Cisjordanie occupée.

Visite de la Cisjordanie

Ayse était vraiment motivée pour se rendre sur place, pour témoigner de la réalité sur le terrain et du quotidien des Palestiniens qui subissent de plein fouet l'occupation militaire depuis 1967 en Cisjordanie occupée et le nettoyage ethnique qui s'en est suivi.

Depuis l'intensification de l'assaut israélien contre les Palestiniens en octobre dernier, l'armée a tué plus de 41 000 personnes, principalement des femmes et des enfants. En Cisjordanie occupée, Israël a tué près de 700 personnes et en a blessé plus de 5 700 autres.

Dans ce contexte, lors de nos fréquents échanges de messages, Ayse m'a confié que son père et d'autres professeurs d'université étaient très effrayés par sa présence sur place.

Mais elle n'en démordait pas. Ayse voulait toujours se rendre en Cisjordanie occupée pour soutenir la résistance palestinienne contre l'occupation. Pour voir exactement à quoi cela ressemble et pour revenir et continuer à envoyer ce message au monde - un récit qui est souvent censuré.

Ayse était consciente des dangers, mais elle voulait quand même y aller, pour marquer les esprits et se tenir aux côtés du peuple palestinien qui subit un génocide, alors qu'un monde indifférent se comporte en spectateur à Gaza.

Si elle s'est rendue sur place aux côtés d'autres militants pacifistes du Mouvement de solidarité internationale (ISM), c'est pour continuer à envoyer ce message et pour montrer au monde la réalité de l'occupation israélienne et de sa barbarie.

Mon dernier appel téléphonique avec Ayse remonte à quelques heures avant qu'elle ne soit tuée. Je l'ai eue au téléphone pendant plus de deux heures.

À ce moment-là, j'ai senti qu'Ayse parlait vraiment de son expérience avec son cœur. Elle m'a dit à quel point l'occupation est terrible et combien il est difficile de vivre sous elle - une réalité que des Palestiniens comme ma famille et moi-même avons ressenties. J'ai été arrêtée dans le passé ; des forces infiltrées ont arrêté mon frère. Mon père a également été arrêté et a même reçu une balle dans la jambe à une occasion.

La vie sous l'occupation

En traversant la Cisjordanie occupée et jusqu'à la ville sainte de Jérusalem, en passant par les points de contrôle, vous faites l'expérience directe de l'apartheid et des dangers.

De nombreux Palestiniens se font souvent tirer dessus et tuer pour n'avoir rien fait. Mes amis palestiniens ont souffert de cette réalité, entourés de points de contrôle, avec des menaces sur leurs maisons ou en leur refusant, à eux ou à leurs invités, l'entrée ou la sortie de leur communauté. Nombre d'entre eux sont également confrontés à l'injustice des longues heures d'attente.

Au cours de notre conversation, Ayse nous a raconté les histoires qu'elle a entendues de la part des habitants et toutes les souffrances que l'occupation a causées.

Nous avons également parlé de son expérience à Jérusalem et du fait que les soldats israéliens ne l'ont pas laissée entrer dans la mosquée historique d'Al-Aqsa.

Elle a également été confrontée à la force de l'occupation, une réalité quotidienne pour les Palestiniens. Elle m'a raconté comment les Israéliens ont pris son passeport à la frontière, l'ont fait attendre très longtemps tout en l'interrogeant sur les détails de son voyage, avant de finalement la laisser entrer.

Le principal sujet qu'elle a abordé est la souffrance des gens sous l'occupation, alors qu'elle n'y est restée que quelques jours.

Héritage

Avant son tragique assassinat, Ayse avait fait des projets. Elle devait rencontrer ma famille dans la ville d'Hébron quelques jours plus tard, mais cela n'a jamais eu lieu.

Nous nous souviendrons d'Ayse, qui a vécu pour la justice et la libération de la Palestine jusqu'à sa mort. Nous ne l'oublierons jamais. Le monde ne l'oubliera jamais et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce que l'occupation prenne fin.

Nous poursuivrons toujours le chemin qu'elle a tracé et amplifierons son message de justice et d'égalité dans le monde jusqu'à ce qu'il change.

L'héritage d'Ayse a été de rassembler les membres de sa communauté. En sa mémoire, les organisateurs communautaires et les groupes de défense de la justice se réuniront, inspirés par sa force et sa conscience, pour travailler ensemble au changement qu'Ayse savait difficile mais qu'elle a toujours voulu poursuivre.

L'auteur, Saif Sharabati, est un Américain d'origine palestinienne né à Seattle, mais qui a grandi en Cisjordanie occupée. Depuis qu'il est revenu à Seattle en 2021, Saif Sharabati s'est impliqué dans l'activisme de la solidarité palestinienne et est devenu une voix importante concernant la Palestine au sein de sa communauté.

