La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a réprimandé mardi plusieurs pays occidentaux, dont les Etats-Unis, pour avoir critiqué la gestion des affaires internes du pays, notamment les meurtres et les enlèvements.

"Nous ne sommes pas ici pour qu'on nous dise comment gérer notre pays", a déclaré Samia Suluhu Hassan à Moshi, dans la région du Kilimandjaro (nord-est).

Sans nommer directement d'ambassades, Samia a fait allusion à la violence armée aux États-Unis, notant que des incidents "se produisent dans tous les pays" et que la Tanzanie n'a "jamais demandé à ses ambassadeurs de s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres nations".

Hassan répondait à une déclaration de l'ambassade américaine du 9 septembre qui demandait une enquête indépendante sur le meurtre d'Ali Mohamed Kibao, l'ancien dirigeant du principal parti d'opposition tanzanien, CHADEMA, dont le corps mutilé a été découvert et jeté à Dar es Salaam la veille.

Une déclaration commune publiée le 10 septembre par le chef de mission de l'Union européenne, les hauts-commissariats britannique et canadien, ainsi que les ambassades norvégienne et suisse, fait état de préoccupations concernant "des rapports récents ou des actes de violence, des disparitions et des décès de militants politiques et de défenseurs des droits de l'homme".

Réaffirmant l'engagement de son gouvernement à protéger et à défendre la Constitution sans pression extérieure, Mme Samia a exhorté les diplomates étrangers à "ne pas agir comme des techniciens guidant" la Tanzanie dans sa gouvernance.

"Nous avons juré de protéger la sécurité de la Tanzanie et de défendre la Constitution tanzanienne, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer la protection et la sécurité de la Tanzanie, car c'est notre responsabilité, et pour cette responsabilité, nous n'avons besoin d'aucune directive de qui que ce soit", a-t-elle déclaré.