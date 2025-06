Près de 200 missiles ont été tirés vers Israël par l’Iran, a annoncé mardi soir, Tel Aviv.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont indiqué dans un communiqué, avoir frappé des ‘’cibles’’ en Israël avec des ‘’dizaines’’ de missiles, pour venger Hassan Nasrallah - le secrétaire général du Hezbollah libanais - et Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas.

La riposte iranienne intervient au lendemain des déclarations du président iranien, Massoud Pezeshkian, selon lesquelles Américains et Européens avaient promis à Téhéran un cessez-le-feu dans Gaza s'il s’abstenait de riposter à l'assassinat par Israël d'Ismail Haniyeh (fin juillet), mais qu'ils n'avaient pas tenu cette promesse, selon des médias d'État iraniens.

La radio de l’armée israélienne a rapporté que ‘’L’Iran a tiré au moins 200 missiles provoquant le déclenchement des sirènes d’alerte dans tout le territoire d’Israël’’.

Le trafic aérien a été totalement interrompu à l'aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv mardi soir, selon un porte-parole, alors que des explosions ont retenti dans le centre d'Israël après le lancement d'une attaque par missiles balistiques depuis l'Iran.

"Il n'y a actuellement ni décollage ni atterrissage" à l'aéroport Ben-Gourion, a indiqué un porte-parole de l'aéroport.

L'armée israélienne a sommé les habitants des régions du sud et du centre à entrer ‘’immédiatement’’ dans les abris.

Les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs villes et localités du sud et du centre d'Israël, selon le quotidien ‘’Haaretz’’ et la chaîne israélienne 7.

Le correspondant d'Anadolu a rapporté que des dizaines de missiles ont traversé le ciel de la Cisjordanie occupée, vers le Néguev et Tel-Aviv.

Il a indiqué avoir entendu de très fortes explosions dans le ciel de la ville occupée de Jérusalem, provoquées par l’interception des missiles iraniens par le Dôme de fer.

Selon le quotidien privé Yediot Aharonot, un immeuble a été endommagé par un missile tombé au nord de Tel-Aviv.

La Société de radiodiffusion publique israélienne (KAN) a qualifié la riposte iranienne d’ ‘’attaque sans précédent par missiles balistiques contre Israël’’.

L’armée israélienne avait annoncé samedi 28 septembre dans un communiqué avoir ‘’éliminé’’ le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au cours des frappes menées par des avions de combat F-35 qui ont visé une cible dans le quartier populaire de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le mouvement libanais avait confirmé peu de temps après, la mort de son leader, Hassan Nasrallah.

Israël a confirmé, dans la nuit de lundi à mardi, mener ‘’des raids terrestres limités, localisés et ciblés’’ dans le sud du Liban. L’armée israélienne a annoncé dans un communiqué viser ‘’des cibles et des infrastructures du Hezbollah’’.

Mardi à l'aube, l’armée israélienne a fait savoir que des troupes au sol avaient traversé la frontière du Liban-Sud. Le Hezbollah, les casques bleus de l’Onu, ainsi que l’armée libanaise n’ont toutefois pas détecté d’incursion israélienne pour l’heure.