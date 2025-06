Par Kudra Maliro

Près d'une vingtaine de corps ont été repêchés à la suite du naufrage jeudi matin d'un bateau transportant hommes et marchandises sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique de Congo, selon des sources portuaire et sécuritaire.

Le bateau appelé "MV MERDY", en provenance de Minova dans la province voisine du Sud-Kivu avait à son bord plusieurs dizaines de passagers.

Le bilan est encore provisoire. Les équipes de secours poursuivent les recherches pour retrouver les victimes.

Un journaliste local à Goma a affirmé à TRT Afrika que plusieurs corps sont visibles près du port de Kituku et l'on craint que le bilan ne s’alourdisse.

"Le bateau avait visiblement une surcharge et s’est renversé suite à une forte vague sur le lac Kivu".

En Août dernier, près de huit personnes sont mortes et 20 autres portées disparues après le naufrage d'une pirogue motorisée sur le lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo.

En RDC, pays qui compte très peu de routes praticables, les déplacements se font souvent sur le fleuve Congo et ses affluents ainsi que sur les lacs.

Sur ces eaux, les naufrages se produisent régulièrement, souvent avec de lourds bilans humains et matériels.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp