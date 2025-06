Le ministre d’État chargé des ressources pétrolières du Nigeria, le sénateur Heineken Lokpobiri, a annoncé que la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC Ltd) et ses partenaires avaient augmenté la production de pétrole brut et de gaz à 1,8 million de barils par jour (mbpd) et 7,4 pieds cubes standard par jour (scfd).

Lokpobiri a déclaré jeudi face à la presse que cette production de 1,8 million de barils par jour avait été réalisée conformément au mandat du président nigérian Bola Tinubu.

Il s’est dit satisfait des performances de l’équipe et a promis que le gouvernement nigérian soutiendrait la société pour qu’elle fasse davantage.

Le directeur général du groupe NNPCL, Mele Kyari, a félicité l’équipe de production, qui a ancré le processus de redressement de la production.

Selon la compagnie, l’exploit avait été réalisé grâce à la collaboration des partenaires de la co-entreprise et du contrat de partage de la production, du bureau du conseiller à la sécurité nationale, ainsi que des agences de sécurité du gouvernement et du secteur privé.

