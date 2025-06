Le Nigeria est la première étape d'une tournée qui mènera le Premier ministre indien Narendra Modile au sommet du G20 au Brésil qui s'ouvre lundi, puis au Guyana.

Cette visite a été présentée par New Delhi comme une rencontre entre des "partenaires naturels". "Puisse cette visite approfondir les relations bilatérales entre nos deux pays", a déclaré Modi sur les réseaux sociaux à son arrivée à Abuja.

Modi a été accueilli à la présidence nigériane par une fanfare militaire et une garde d'honneur, avant de s'entretenir à huis clos avec M. Tinubu dans sa résidence.

"Notre coopération est très forte et il y a de nombreuses et nouvelles possibilités de la faire progresser", a déclaré Modi avant l'entretien.

"Nous avons toujours travaillé ensemble pour relever des défis comme le terrorisme, le séparatisme, la piraterie et le trafic de drogue", a-t-il ajouté.

Le président nigérian a pour sa part souhaité que cette visite permette de renforcer le "partenariat stratégique entre les deux pays".

La communauté indienne au Nigeria compte quelque 60.000 membres.

Tinubu, qui a ensuite attribué à Modi la distinction nigériane de Grand Commandeur de l'Ordre du Niger, s'est engagé à travailler ensemble sur "la base du respect mutuel et d'une mission partagée".

Après leur entretien, les deux hommes ont évoqué la finalisation des termes d'un accord de coopération économique, d'un accord visant à éviter la double imposition et d'un traité bilatéral d'investissement, selon un communiqué commun.

Conseil de sécurité de l'ONU

L'Inde et le Nigeria tentent en outre tous deux d'obtenir un siège permanent - donc avec droit de veto - au Conseil de sécurité de l'ONU, aux côtés des Etats-Unis, de la Russie, de la Chine, de la France et du Royaume-Uni.

Ces dernières années, des partisans d'un monde davantage "multipolaire" ont fait pression pour que des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine fassent leur entrée dans ce groupe restreint.

Dans ses propos préliminaires, le dirigeant indien n'a pas fait directement allusion à cette question mais s'est adressé à son homologue nigérian : "ensemble, nous continuerons à mettre l'accent sur les priorités du Sud global". "Et, grâce à nos efforts, nous y parviendrons", a-t-il poursuivi.

Dans un communiqué distinct annonçant que Tinubu se rendra également au Brésil pour le G20, le Nigeria a souligné qu'il avait "toujours plaidé avec force en faveur d'une réforme des institutions gouvernementales mondiales et a souvent présenté ses références impressionnantes en tant que candidat sérieux à un siège permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations unies".

Le Nigeria et ses 220 millions d'habitants et l'Afrique du Sud, la plus puissante économie d'Afrique, postulent pour représenter ce continent.

De son côté, l'Inde est le pays le plus peuplé du monde avec 1,4 milliard d'habitants et dispose de l'arme nucléaire.

L'Inde est également membre du groupe des BRICS avec notamment le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran, l'Ethiopie et les Emirats arabes unis. Le Nigeria est un "pays partenaire" mais n'a pas obtenu le statut de membre à part entière, certains observateurs accusant Pretoria de retarder cette entrée.

L'Afrique est devenue ces dernières années le théâtre d'une compétition acharnée entre les Etats-Unis, les anciennes puissances coloniales européennes, la Russie, la Turquie et surtout la Chine.

L'Inde est également bien présente et, avant la visite de Modi, New Delhi a affirmé que plus de 200 entreprises indiennes avaient investi 27 milliards de dollars dans l'industrie manufacturière au Nigeria.

Le géant africain est également une destination pour les fonds de développement indiens, avec 100 millions de dollars de prêts et de programmes de formation.