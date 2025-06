La Kenyane Emmaculate Anyango, âgée de 24 ans, a été suspendue pour six ans pour dopage, a annoncé l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

Anyango, la deuxième femme la plus rapide du monde sur 10 km, a été contrôlée positive à la testostérone et à l'EPO, une substance interdite, lors de quatre contrôles effectués au Kenya entre février et juin.

L'AIU a déclaré dans sa décision de vendredi qu'elle avait décidé d'augmenter la période de suspension de quatre ans en raison de « circonstances aggravantes ». Elle a précisé que ces circonstances comprenaient l'utilisation de « plusieurs substances interdites » et l'utilisation de testostérone à « plusieurs occasions ».

L'AIU a également reproché à Anyango de ne pas avoir répondu aux accusations. Le communiqué de l'AIU indique qu'après l'expiration du délai, elle a envoyé des courriels « déclarant, entre autres, qu'elle n'avait rien à dire dans cette affaire et que c'était à l'AIU “de voir ce qu'il fallait me faire” ».

Anyango, médaillée d'argent au 3 000 m des moins de 20 ans en 2019, était considérée comme l'une des étoiles montantes de l'Afrique de l'Est.

Elle est devenue la deuxième Kényane à courir 10 km en moins de 29 minutes, terminant deuxième à Valence en janvier derrière sa compatriote Agnes Jebet Ngetich, qui a gagné avec un record du monde de 28:46.

Ce temps, enregistré avant le premier test manqué, est toujours valable.

Anyango a également défié un peloton important comprenant l'ancienne championne des marathons de New York et de Londres, Joyciline Jepkosgei, pour remporter la course féminine de cross-country à Sirikwa Classic, un meeting du World Athletics Tour Gold dans le nord-ouest du Kenya en février.

Le Kenya a investi massivement dans le sillage du scandale de dopage aux Jeux olympiques de Rio en 2016, créant son agence antidopage rénovée cette année-là. Quelque 78 athlètes ont été sanctionnés au cours des trois dernières années.

