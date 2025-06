Par Emmanuel Onyango et Tuğrul Oğuzhan Yılmaz

Pièce par pièce, les efforts de médiation de la Turquie ont jeté les bases d'un rapprochement entre la Somalie et l'Éthiopie, qui a débouché sur un accord historique.

Cet accord a permis de sortir d'une impasse qui durait depuis un an et qui avait été provoquée par l'accord d'Addis-Abeba avec la région sécessionniste du Somaliland pour l'accès à la mer Rouge, qui avait provoqué la colère de Mogadiscio et attisé les tensions dans toute la région.

Mercredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans la capitale turque, Ankara, pour une réunion de sept heures.

Au final, le Premier ministre Abiy et le Président Hassan Sheikh Mohamud ont convenu de respecter la souveraineté de chaque pays et de garantir l'accès de l'Éthiopie à la mer.

L'accord conclu entre les deux voisins a apaisé les craintes d'un conflit régional plus large dans la Corne de l'Afrique. Les Nations unies, l'Union africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), un bloc régional d'Afrique de l'Est, ont salué le pacte et félicité la Turquie pour ses efforts de médiation.

Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a salué le président Tayyip Erdogan « pour son soutien aux deux parties dans leur engagement commun à résoudre leurs différends par la consultation et le dialogue ».

Les Nations unies ont qualifié cette initiative de « démarche positive » dans un esprit « d'amitié » et de « respect mutuel ». « Nous exprimons également notre appréciation des efforts déployés par la Turquie pour réunir ces deux pays, les dirigeants de ces deux pays et leur soutien à la mise en œuvre de l'accord », a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Workneh Gebeyehu, secrétaire exécutif de l'IGAD, a exprimé sa gratitude au président turc Recep Tayyip Erdogan pour son rôle déterminant. Il a souligné l'importance de « tels efforts diplomatiques pour relever les défis communs et favoriser la stabilité et la prospérité dans la Corne de l'Afrique ».

Qu'est-ce qui a été convenu ?

Les tensions entre les deux voisins d'Afrique de l'Est ont éclaté en janvier 2024 après que l'Éthiopie a accepté de louer 20 km de côtes à la région sécessionniste du Somaliland. En échange, Addis-Abeba a proposé de reconnaître la revendication du Somaliland en tant qu'État indépendant.

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a entamé une médiation dans le cadre du processus d'Ankara en juillet 2024, en organisant des discussions approfondies avec les délégations éthiopienne et somalienne.

Des discussions approfondies ont porté sur les points sensibles que les deux pays ont définis comme des lignes rouges. Les efforts diplomatiques incessants de la Turquie ont permis de trouver un terrain d'entente, le président turc Erdogan ayant accueilli les dirigeants des deux pays cette semaine et un accord ayant été signé à Ankara.

Dans la Déclaration d'Ankara annoncée mercredi soir, l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté de la Somalie ont été affirmées. L'accès de l'Éthiopie à la mer pour le commerce a également été garanti sur la base de la souveraineté de la Somalie.

« Il s'agit d'une avancée significative dans la politique étrangère de la Turquie. Après près de six mois d'efforts intensifs, l'obtention d'une conclusion positive est extrêmement importante non seulement pour la Turquie, la Somalie et l'Éthiopie, mais aussi pour la sécurité de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge. Ce développement pourrait également avoir un impact sur la sécurité mondiale », a affirmé à TRT Afrika le Dr Tunç Demirtaş, expert en relations entre la Turquie et l'Afrique à l'université de Mersin et chercheur en politique étrangère à la fondation SETA.

Désescalade des tensions

Les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie ont fait craindre un conflit régional plus large impliquant d'autres pays. Les tentatives des pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya et l'Ouganda, pour désamorcer les tensions entre la Somalie et l'Éthiopie ont été largement infructueuses.

Le processus d'Ankara prévoit que des délégations techniques de la Somalie et de l'Éthiopie entameront des négociations facilitées par la Turquie au plus tard en février 2025 et qu'elles les achèveront dans un délai de quatre mois.

Les deux pays ont également déclaré qu'ils s'engageaient à résoudre tout différend relatif à l'accord par le dialogue et, si nécessaire, avec le soutien de la Turquie.

« L'accord a permis de désamorcer les tensions dans la région et de prévenir un conflit potentiel. La Turquie, en tant que pays ayant des liens stratégiques, diplomatiques et économiques forts avec la Somalie et l'Éthiopie, occupe une position unique dans ce processus », a expliqué Demirtaş.

Le rôle de la Turquie

La décision de la Turquie d'intervenir et de jouer le rôle de facilitateur des pourparlers entre la Somalie et l'Éthiopie souligne ses liens de longue date avec les deux parties. Elle témoigne également de la confiance dans les efforts de médiation d'Ankara, ce qui est essentiel pour parvenir à une percée dans les pourparlers.

Le président Erdogan s'est déclaré satisfait de l'accord, souhaitant que la paix, la prospérité et la stabilité obtenues dans la Corne de l'Afrique servent d'exemple à d'autres régions tendues dans le monde.

« Il reste encore beaucoup à faire. Cependant, un accord important est désormais en place et donne de l'espoir pour l'avenir. Cette situation consolide considérablement l'influence de la Turquie dans la Corne de l'Afrique », a suggéré Demirtaş.

« Le renforcement de l'image de la Turquie en tant qu'acteur et partenaire fiable pourrait susciter des attentes accrues quant à son implication dans la résolution des différends », a-t-il ajouté.

L'Éthiopie et la Somalie entretiennent des liens de longue date avec la Turquie, notamment dans les domaines économique, social et sécuritaire.

« Nous devons parler de la relation historique entre la Somalie et la Turquie, qui va au-delà de l'actuelle République de Turquie et remonte à l'Empire ottoman », a rappelé Ali Omar, ministre d'État de la Somalie et ancien ministre des affaires étrangères, à TRT Afrika avant les discussions à Ankara.

« Depuis 2011, lorsque le président Erdogan, alors Premier ministre de la Turquie, s'est rendu en Somalie, les relations entre les deux pays se sont développées très rapidement », a déclaré Omar.

« La Turquie a aidé la Somalie sur de nombreux fronts, notamment en matière de sécurité, de développement et dans le secteur pétrolier, a-t-il ajouté.

« La Turquie occupe une position unique dans la région, avec des relations amicales et stratégiques profondément enracinées avec la Somalie et l'Éthiopie, qui remontent à la période ottomane. Le fait que la Turquie n'ait pas de passé colonial renforce la confiance de ces deux pays africains », a expliqué à TRT Afrika Fatma Yildiz, experte en études africaines à l'université du Cap.

« L'Éthiopie a une population croissante et une économie en développement, et elle est confrontée au défi d'être un pays enclavé fortement dépendant du port de Djibouti pour ses échanges commerciaux. C'est pourquoi faciliter l'accès à la mer est une priorité pour l'Éthiopie. D'autre part, la Somalie s'inquiète depuis longtemps de sa propre intégrité territoriale par rapport à l'Éthiopie », a-t-elle poursuivi.

« Cette déclaration est un succès pour les peuples éthiopien et somalien, pour les relations entre la Turquie, l'Éthiopie et la Somalie, et pour la résolution des conflits dans la Corne de l'Afrique et sur l'ensemble du continent en général », a conclu l'analyste.

