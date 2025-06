L’activiste et leader panafricaniste Stellio Gilles Robert Capo-Chichi, plus connu sous l’appellation Kémi Séba, se déclare candidat à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin.

Dans une allocution vidéo d’une dizaine de minutes diffusée dans l’après-midi du 05 Janvier sur ses réseaux sociaux, il a dressé un bilan très sombre de la gouvernance du président Patrice Talon.

"Le Bénin connaît une crise sociale sans précédent, une crise sociale qui favorise les plus riches pendant que la quasi-totalité du peuple vit dans des conditions qui dépassent l’entendement", s'indigne Kémi Séba.

Il accuse le président béninois de favoriser les entreprises occidentales, notamment françaises, qui bénéficient de nombreuses exonérations fiscales, tandis que les entreprises locales sont surtaxées.

Selon le code électoral, les candidats à l’élection présidentielle doivent nécessairement être présentés par un parti politique. Les candidatures indépendantes ne sont plus admises et les candidats doivent être parrainés par au moins 28 élus, des députés ou des maires ou encore députés et maires à la fois.

Face à ces obligations de la loi électorale, Capo-Chichi prévoit trois options pouvant lui permettre de participer à l’élection.

"La première option sera que le parti d’opposition Les Démocrates de l’ancien président Boni Yayi, nous porte candidat à l’élection présidentielle de 2026, car c’est le seul parti politique de l’opposition qui a le nombre de parrainages suffisant pour accéder aux élections", explique Kémi Séba.

Si la première option ne marche pas, il prévoit de créer une grande coalition pour exiger la révision du code électoral qu’il qualifie de "corrompu" avec pour seul l’objectif "d’exclure les véritables opposants".

"La dernière option, certains diront peut-être, la plus importante, c’est une triangulation des forces appelée l’Opération Jéricho qui s’appuiera sur une base tripartite. Une logique de mobilisation, de contestation populaire, et une prise de responsabilité de ceux qui sont habilités dans le pays à faire basculer les choses pour que le peuple puisse reprendre le pouvoir”, avertit Kémi Séba qui termine son allocution d’une dizaine de minutes par le slogan "Le Bénin libre ou la mort, nous vaincrons".

En 2026 le Bénin va organiser des élections municipales, législatives et une présidentielle. Le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle se fera en octobre 2025, soit six mois avant le jour du vote.

Le président Patrice Talon, qui est à son second et dernier mandat constitutionnel, a déclaré plusieurs fois qu'il ne compte pas amender la loi fondamentale pour se représenter.

