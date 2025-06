Les Forces armées de la RDC (FARDC) ont récupéré, mercredi 8 janvier, une partie de la cité de Masisi-centre, au Nord-Kivu dans l’est de la République démocratique du Congo, rapportent des sources concordantes.

Les forces loyalistes, soutenues par les combattants locaux Wazalendo, ont mené une contre-offensive pour repousser les rebelles du M23 toute la journée du mercredi, dans le chef-lieu du territoire de Masisi, dans l’est de la RDC.

L’armée tente de déloger les rebelles du M23 de ces localités qu’ils occupent depuis plusieurs mois.

Les récents combats entre les Forces armées de la RDC et les rebelle du M23 dans certaines parties de l’Est de la République démocratique du Congo ont causé le déplacement de plus de 100.000 personnes la semaine dernière, ont indiqué les Nations Unies.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), "entre le 1er et le 3 janvier 2025, d’intenses affrontements entre l’armée congolaise et un groupe armé non étatique à Masisi-centre, dans la province du Nord-Kivu, ont déplacé environ 102.000 personnes, selon des informations locales".

Selon des sources humanitaires, au moins quatre personnes ont été tuées et 12 autres blessées lors des combats.

Pour OCHA, l’afflux de populations déplacées risque d’aggraver la situation déjà critique à Masisi, où plus de 600.000 personnes déplacées étaient recensées au 30 novembre 2024.

Malgré l’insécurité, les acteurs humanitaires restent actifs et préparent la reprise des activités.

Le M23, qui selon le Groupe d’experts des Nations unies, est soutenu par des forces rwandaises, est accusé d’avoir violé l’accord de cessez-le-feu signé le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda.

