La Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé, lundi, que Cuba a présenté sa déclaration d'intervention dans l'affaire de génocide intentée par l'Afrique du Sud contre Israël.

"Invoquant l'article 63 du Statut de la Cour, Cuba a déposé au Greffe de la Cour une déclaration d'intervention dans l'affaire relative à l'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza", a indiqué la CIJ dans un communiqué.

En décembre 2023, l'Afrique du Sud a engagé une procédure contre Israël, alléguant des violations de la convention sur le génocide à l'encontre des Palestiniens de la bande de Gaza. Plusieurs pays se sont depuis joints à l'affaire, notamment le Nicaragua, la Colombie, la Libye, le Mexique, la Palestine, l'Espagne et la Turquie.

Israël poursuit son agression brutale sur Gaza depuis une attaque du Hamas en octobre 2023, en dépit d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Près de 46 600 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées depuis lors, et plus de 105 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L'agression israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire, plongeant la bande de Gaza dans un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, et a laissé la majeure partie du territoire à l'état de désert inhabitable.

