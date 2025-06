Le groupe de résistance palestinien Hamas et Israël sont parvenus à un accord de cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre d'Israël contre Gaza et échanger des prisonniers, a déclaré le cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar, qui joue le rôle de médiateur.

Il a annonce mercredi que la première phase du cessez-le-feu, d'une durée de 42 jours, entrerait en vigueur le 19 janvier.

L'accord, conclu après des semaines de négociations laborieuses dans la capitale qatarie, promet de mettre fin à la guerre génocidaire d'Israël à Gaza, de libérer par étapes les otages israéliens, de libérer des centaines de prisonniers palestiniens des prisons israéliennes et de permettre aux centaines de milliers de personnes déplacées à Gaza de retourner dans ce qu'il reste de leurs maisons.

Il permettrait également à l'aide humanitaire, dont le besoin se fait cruellement sentir, d'entrer dans le territoire palestinien dévasté.

Israël détient actuellement plus de 11 000 prisonniers palestiniens, tandis que l'on estime à 98 le nombre d'Israéliens détenus à Gaza.

En novembre 2023, Israël a temporairement interrompu sa guerre contre Gaza pendant six jours, ce qui a permis la libération de 50 otages israéliens détenus à Gaza et de 150 prisonniers palestiniens en Israël.

Toutefois, le cessez-le-feu n'a pas pu être prolongé car Israël a poursuivi sa guerre contre le territoire assiégé et Netanyahou a constamment persisté dans sa rhétorique guerrière.

Même des initiés israéliens ont reproché au Premier ministre Benjamin Netanyahu d'avoir sabordé les efforts déployés pour parvenir à un accord de cessez-le-feu global à Gaza, alors qu'il préconisait le retrait des troupes de l'enclave assiégée.

De nombreux responsables politiques et militaires israéliens ont souligné que Netanyahou prolongeait la guerre pour maintenir sa position politique.

Selon les autorités sanitaires palestiniennes, Israël a tué plus de 46 700 personnes au cours de l'attaque génocidaire qu'il mène actuellement à Gaza, une grande partie de l'enclave ayant été détruite et la majorité de sa population ayant été déplacée.

En novembre 2024, la Cour pénale internationale a lancé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l'ancien ministre de la défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre qu'il a menée contre l'enclave.