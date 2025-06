Dans une note verbale destinée aux autorités rwandaises, la cheffe de la diplomatie congolaise a annonce la rupture des relations diplomatiques avec Kigali et demande aux “autorités rwandaises compétentes de tirer toutes les conséquences de cette décision en cessant, dans un délai de 48 heures, toutes les activités diplomatiques et consulaires de l’Ambassade de la République du Rwanda à Kinshasa.”

Cette décision intervient plus de deux ans après que Kinshasa ait expulsé l’ambassadeur rwandais, au plus fort de l’escalade entre les deux capitales sur l’appui rwandais aux rebelles du M23. Ces derniers exigent un dialogue direct avec le gouvernement congolais qu’ils accusent de ne pas respecter les accords de paix conclus en 2013.

Le mouvement rebelle qui s’est emparé de plusieurs localités et cités dans la province du Nord - Kivu a lancé des offensives ciblant des entités proches de la ville de Goma dont la localité de Saké.

Six casques bleus et 7 soldats sud - africains membres des troupes de la SADC (communauté de développement des pays d’Afrique australe) ont été tués en deux jours, jeudi et vendredi, lors des violents combats avec les rebelles du M23.

Le gouverneur militaire du Nord - Kivu, le général major Peter Cirimwami a été tué lors d’une inspection des troupes sur la ligne de front à une dizaine de kilomètres de Goma.

Le général major a été “abattu” par des “snipers rwandais”, a déclaré samedi lors d’une conférence de presse, le porte-parole de l’armée congolaise, le général Sylvain Ekenge.

Pour l'heure, Kigali n'a pas réagi à la décision de Kinshasa.