Des centaines d'employés de l'ONU et de civils dans l'est de la RDC ont fui vers le Rwanda voisin, tandis que des dizaines de soldats congolais se sont "rendues" aux forces de sécurité rwandaises lundi après la prise de la ville clé de Goma par les rebelles du M23.

Des images, publiées par l'Agence Rwandaise de Radiodiffusion sur X, montraient des soldats, certains en uniforme militaire, remettant leurs armes aux forces de sécurité rwandaises après avoir franchi la frontière dans le district de Rubavu, au Rwanda.

Ce dernier développement est survenu quelques heures après que les rebelles du M23 ont affirmé être entrés dans Goma, forçant les habitants à fuir la ville.

Kinshasa veut éviter des exactions

Compte tenu de la situation sécuritaire à Goma, marquée par la présence de l'armée rwandaise, nous souhaitons rassurer la population : conformément aux instructions du Président de la République, le Gouvernement poursuit ses efforts pour prévenir un carnage et limiter les pertes en vies humaines, face aux intentions claires du Rwanda, a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais.

Le ministre congolais recommande à la population de Goma de rester à l'abri, à la maison et s’abstenir de commettre des actes de vandalisme et de pillage.

"Nous appelons tous les Congolais, où qu'ils se trouvent dans le monde, à se mobiliser en soutien à nos compatriotes du Nord-Kivu, à nos forces armées de la RDC", ajoute le ministre Muyaya.

Les dirigeants d’Afrique de l’Est vont tenir un sommet d’urgence

Le président kenyan William Ruto, qui préside la Communauté de l’Afrique de l’Est, a annoncé que le bloc organiserait un sommet extraordinaire dans les 48 heures pour faire face au conflit croissant en RDC.

Ruto a confirmé qu’il avait eu des discussions plus tôt dans la journée avec le président de la RDC Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame qui auraient donné leur accord.

La participation du président Félix Tshisekedi à ce sommet extraordinaire, ''n’est pas encore à l’ordre du jour '', a indiqué lundi après-midi à l’ACP, Tina Salama, porte-parole du chef de l' État congolais.

La frontière entre le Rwanda et la RDC près de Goma est fermée

La frontière entre le Rwanda et la RD Congo, près de la ville assiégée de Goma, a été fermée lundi, selon une source du consulat européen et des témoins, quelques heures après l'entrée des rebelles M23 et de troupes rwandaises dans la capitale régionale.

Les rebelles du M23 ont revendiqué la prise de la ville stratégique de Goma, dans l'est de la RDC.

Un communiqué du M23 avait donné au gouvernement d'un ultimatum de 48 heures à l’armée congolaise de rendre les armées.

Des coups de feu attendus à Goma

Lundi matin, des tirs ont éclaté à Goma après que la RDC a accusé le Rwanda d'envoyer des troupes supplémentaires pour soutenir les rebelles dans leur prise de la ville.

Les rebelles soutenus par le Rwanda ont affirmé avoir pris la plus grande ville de l'est du Congo, Goma, tôt lundi, alors que les Nations Unies ont décrit une "panique massive" parmi ses 2 millions d'habitants et que le gouvernement du Congo a déclaré que l'avancée des rebelles était une "déclaration de guerre".

Evasion de prison à Goma

Une évasion massive a eu lieu lundi matin dans une prison de la ville congolaise assiégée de Goma, quelques heures après que des combattants du groupe armé M23 soient entrés dans la ville, a déclaré une source de sécurité.

La prison, qui accueille environ 3.000 détenus, a été "totalement incendiée" à la suite d'une énorme évasion qui a fait « des morts », a indiqué la source de sécurité, sans donner plus de détails.

Des prisonniers en fuite ont été aperçus dans les rues environnantes, selon des témoins à Goma.

Le M23, qui serait soutenu par le Rwanda, a intensifié son offensive dans l'est du Congo, capturant des villes clés et avançant vers Goma, capitale de la province du Nord-Kivu.

