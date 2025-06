14H47 GMT

Le ministère de la santé de la République démocratique du Congo a déclaré samedi que 773 corps se trouvaient dans les morgues des hôpitaux de la ville de Goma et de ses environs au 30 janvier, à la suite de l'offensive menée cette semaine par les rebelles du M23, prétendument soutenus par le Rwanda.

Les morgues sont pleines à craquer et d'autres corps gisent dans les rues, a indiqué le ministère. Il a ajouté que 2 880 blessés avaient été enregistrés entre le 26 et le 30 janvier.

Mardi, les rebelles du M23 se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'est du Congo et la capitale de la province du Nord-Kivu, qui abrite des mines lucratives d'or, de coltan et d'étain.

Ils se sont ensuite dirigés vers Bukavu, dans le Sud-Kivu, mais ils ont été bloqués vendredi par l'armée congolaise soutenue par les troupes burundaises.

8h53 GMT

Le chef de l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) a estimé que la situation à Goma, ville de la République démocratique du Congo conquise par le groupe armé M23 et l'armée rwandaise, constituait une "véritable urgence de santé publique", avertissant que les combats pourraient alimenter des flambées épidémiques.

Pour Jean Kaseya, les conditions actuelles "extrêmes, combinées à l'insécurité et aux déplacements massifs (de population), ont alimenté la mutation du virus mpox".

Goma, la capitale de la province du Sud-Kivu, est "devenu l'épicentre, propageant le virus mpox dans 21 pays a fricains", a affirmé Jean Kaseya dans une lettre envoyée vendredi aux dirigeants africains.

"Il ne s'agit pas seulement d'une question de sécurité, mais d'une véritable urgence de santé publique", a souligné Kaseya.

"Cette guerre doit cesser. Si aucune mesure décisive n'est prise, ce ne seront pas seulement les balles qui feront des victimes, mais la propagation incontrôlée d'épidémies majeures et de pandémies potentielles qui viendront de cette région fragile, (...) dévastant les économies et les sociétés de tout notre continent", a-t-il déclaré.

7h06 GMT

Les dirigeants d'Afrique australe ont promis vendredi un soutien "inébranlable" à la République démocratique du Congo après les avancées du groupe M23, prétendument soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé de la plus grande ville de l'est du pays, riche en minerais.

La Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a également appelé les dirigeants de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe à se rencontrer pour discuter de l'escalade du conflit dans l'est de la RDC, lors d'une réunion de crise au Zimbabwe.

Le sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) "a réaffirmé sa solidarité et son engagement inébranlable à continuer de soutenir la RDC dans sa quête de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale", selon la déclaration finale publiée à l'issue des pourparlers.

La RDC est l'un des 16 pays membres du groupe régional et son président, Félix Tshisekedi, a assisté virtuellement à la réunion à Harare.

Ce sommet a été tenu après que 13 soldats sud-africains et trois soldats malawites, tous membres de la SADC, ont été tués lors de récents combats autour de la ville de Goma, en RDC, où ils étaient déployés dans le cadre des efforts de maintien de la paix de la région.

Vendredi 31 janvier 2025

18h17 GMT

Au moins 700 personnes ont été tuées et 2.800 blessées lors des combats pour le contrôle de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) entre dimanche et jeudi, a indiqué vendredi un porte-parole de l'ONU.

"L'Organisation mondiale de la Santé et ses partenaires, avec le gouvernement, ont mené une évaluation, entre le 26 janvier et hier, et rapportent que 700 personnes ont été tuées et 2.800 blessées", a déclaré Stéphane Dujarric, estimant que ces chiffres "devraient augmenter".

13h08 GMT

Pretoria et Kigali discutent pour désamorcer les tensions alimentées par la crise à Goma

Le ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud et son homologue du Rwanda se sont entretenus au téléphone jeudi pour apaiser les tensions entre les deux pays après que le président rwandais a pointé des ‘’distorsio ns délibérées’’ et des ‘’mensonges’’ dans les déclarations des responsables sud-africains sur le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

‘’Nous nous sommes engagés à faire avancer le dialogue sur l'est de la RDC et avons convenu de continuer dans le même esprit ayant conduit à l'accord de cessez-le-feu’’, a déclaré le ministre sud-africain des Affaires étrangères

Mercredi, Paul Kagame a remis en question le rôle de la Mission de la Communauté de développement de l’Afrique australe en RDC (SAMIRDC) : ‘’La SAMIRDC n’est pas une for ce de maintien de la paix et n’a pas sa place dans cette situation’’.

C’est ‘’une force belligérante engagée dans des opérations de combat afin d’aider le gouvernement de la RDC à combattre son propre peuple’’, a souligné le dirigeant rwandais.

‘’Si l’Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda réglera le problème’’, a-t-il averti plus tôt.

9 h 00 GMT

Médecins sans frontières (MSF) a annoncé vendredi qu'un membre de son équipe d'urgence avait été tué par balle dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui a été prise par les rebelles du M23 en début de semaine à la suite d'affrontements.

"Nous sommes très tristes d'annoncer qu'un collègue qui travaillait avec une équipe d'urgence de MSF a été tué par une balle perdue", a déclaré Natalia Torrent, responsable des programmes de l'ONG à Goma.

Elle a souligné la probabilité que "de tels incidents malheureux" se produisent à l'avenir, exprimant ainsi sa tristesse.

Bien qu'il y ait encore des accrochages dans certains endroits, la situation sécuritaire se stabilise, selon Natalia Torrent.

Elle a souligné que la moitié des 142 personnes blessées, traitées par le personnel de santé à l'hôpital Kyeshero, sont des civils, principalement des femmes, tandis que l'autre moitié est constituée de personnel militaire.

Jeudi, 30 Janvier 2025

Le Royaume-Uni va réexaminer son soutien au Rwanda

La Grande-Bretagne a condamné jeudi l'"occupation" de la ville congolaise de Goma, à la frontière avec le Rwanda, et a déclaré qu'elle envisageait désormais "la possibilité d'un réexamen de tout le soutien britannique au Rwanda", qui est accusé de soutenir les rebelles qui ont assiégé la ville.

Le ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni a qualifié l'occupation de Goma et d'autres territoires par le M23 et, prétendument, les Forces de défense rwandaises, de "violation inacceptable de la souveraineté de la RDC et de la Charte de l'ONU", menaçant ainsi la stabilité régionale.

"Le Royaume-Uni demande le retrait immédiat de toutes les FDR du territoire congolais".

Un porte-parole du bureau a déclaré que dimanche, le ministre des affaires étrangères avait dit au président rwandais Paul Kagame qu'une attaque contre Goma "provoquerait une réponse forte de la part de la communauté internationale".

La Chanteuse Nigériane annule son concert à Kigali

La chanteuse nigériane Tems, lauréate d'un Grammy, a annoncé jeudi qu'elle annulait un concert prévu à Kigali en raison du conflit qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo.

"J'ai récemment fait la promotion de mon spectacle au Rwanda sans me rendre compte qu'il y a un conflit permanent entre le Rwanda et la République démocratique du Congo", a-t-elle écrit la chanteuse nigériane.

Cette annonce intervient alors que la communauté internationale condamne le soutien présumé du Rwanda au groupe M23, qui a pris le contrôle cette semaine de la ville de Goma.

Tems, dont le vrai nom est Temilade Openiyi, a révélé dans un post sur X qu'elle annulait un concert au BK Arena dans la capitale rwandaise le 22 mars.

Le M23 promet de poursuivre sa marche

Dans une conférence de presse tenue à Goma, jeudi, les terroristes du M23 ont promis de "poursuivre la marche de libération jusqu'au bout".

Le gouvernement britannique a déclaré jeudi qu'il envisageait de revoir l'aide britannique au Rwanda en raison de son implication présumée dans la crise.

Le 29 janvier, Lord Collins (ministre britannique chargé de l'Afrique) a clairement indiqué au haut-commissaire rwandais que les actions du Rwanda dans l'est de la RDC étaient inacceptables et il s'est déclaré profondément préoccupé par les informations selon lesquelles le M23 et les FDR avançaient dans le Sud-Kivu en direction de Bukavu.

Mercredi, 29 janvier 2025

Une contre-offensive de l’armée congolaise

Dans son premier discours depuis le début de la dernière crise, Tshisekedi a annoncé qu'une "réponse vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs commanditaires est en cours".

Il a également condamné "l'inaction" de la communauté internationale face à une "aggravation sans précédent de la situation sécuritaire".

"La RDC ne se laissera pas humilier, ni écraser. Nous nous battrons, et nous triompherons", avait indiqué le président congolais lors d’un message à la nation.

