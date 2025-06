Les rebelles du M23, prétendument soutenus par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, progressent vers le sud en direction de la ville de Bukavu, selon plusieurs médias.

Mais l'armée congolaise (FARDC), appuyée par des troupes burundaises, tente de repousser l'offensive des rebelles du M23 sur Nyabibwe, une localité située à 50 km au nord de Bukavu, la capitale du Sud-Kivu.

Après avoir conquis Goma (Nord-Kivu), le M23 entend prendre le contrôle de la capitale de la province du Sud-Kivu voisine. Mais pour y arriver, les rebelles devront écarter des milliers de soldats burundais, ce qui accroît le risque d'un retour à une véritable guerre régionale.

Le Burundi a des soldats dans l'est du Congo depuis des années, d'abord pour chasser les rebelles burundais, puis, plus récemment, pour soutenir l'armée congolaise dans ses batailles contre le M23.

Tout affrontement autour de Bukavu, à quelque 200 km au sud de Goma, dont ils se sont emparés cette semaine, pourrait exacerber les tensions ethniques et dresser ouvertement les armées nationales les unes contre les autres, ont déclaré des analystes à Reuters.

Risques d'une guerre régionale

Bien que le Rwanda nie les accusations des Nations unies et d'autres pays selon lesquelles il aurait envoyé des troupes au Congo, il affirme qu'il fera tout ce qui est nécessaire pour se défendre. Il accuse l'armée congolaise de s'allier aux milices hutues qui, selon lui, sont déterminées à massacrer les Tutsis au Congo et à menacer le Rwanda.

Le Burundi, dont la population est majortairement composée de Hutus et de Tutsis, a des troupes au Congo depuis 2021 et les tensions entre les deux nations sont à leur comble depuis que le Burundi a accusé le Rwanda d'avoir orchestré une tentative de coup d'État ratée en 2015.

"Aujourd'hui, il y a des milliers de soldats burundais qui se battent contre le M23 sur les lignes de front. Certains parlent de 8 000, d'autres de 10 000 ", a déclaré Jason Stearns, ancien enquêteur de l'ONU au Congo et actuellement professeur à l'université Simon Fraser.

Le M23 est la dernière d'une série de rébellions à majorité Tutsis qui ont émergé dans l'est du Congo depuis la fin officielle d'une série de conflits entre 1996 et 2003 ayant aspiré la plupart des pays voisins de la RDC et tué des millions de personnes.

Au début du mois, les troupes burundaises ont livré une bataille féroce à Nungu, dans le Nord-Kivu, après avoir été envahies par le M23.

