Le président Félix Tshisekedi participe par visioconférence au sommet, tandis que la Première ministre Judith Suminwa Tuluka le représente sur place.

La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a appelé à une solution durable pour la crise en RDC.

"L'histoire nous jugera sévèrement si nous restons immobiles et regardons la situation s'aggraver jour après jour", a-t-elle déclaré, appelant à une "solution africaine aux problèmes africains".

Le président kényan William Ruto, à la tête de l'EAC, a insisté sur la gravité de la situation, soulignant qu'elle "affecte la communauté internationale" et que "ce sommet doit poser les bases d'un avenir meilleur".

Le président zimbabwéen et actuel dirigeant de la SADC, Emmerson Mnangagwa, a appelé à la "solidarité" des participants, soulignant l'unité des dirigeants africains contre la colonisation. Il a encouragé à aborder le sujet "avec honnêteté, ouverture d’esprit et flexibilité".

Félix Tshisekedi n'a pas fait le déplacement à Dar es Salaam

Annoncé samedi à Dar es Salam pour des pourpalers en face-à-face avec son homologue rwandais Paul Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi a décidé de ne pas faire le déplacement dans la capitale économique tanzanienne où les dirigeants de l'Afrique de l'Est et Australe se réunissent pour tenter de mettre fin au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

La Présidence congolaise a confirmé plutôt dans la matinée que Tshisekedi ne participerait au sommet que par le biais d'un appel vidéo. Il sera représenté physiquement par la Première ministre Judith Suminwa.

Le groupe armé M23, prétendument soutenu par le Rwanda, s'est emparé de pans entiers de territoire dans l'est de la RDC, riche en minerais, au cours d'une offensive qui a fait des milliers de morts et entraîné le déplacement d'un grand nombre de personnes.

Le groupe rebelle a mené une incursion dans la ville stratégique de Goma la semaine dernière et s'enfonce dans la province voisine du Sud-Kivu, dernier épisode en date des troubles qui secouent la région depuis des décennies.

Kagame est arrivé dans la ville tanzanienne de Dar es Salaam, qui réunit les huit pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et les 16 membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Les présidents du Kenya, de la Somalie, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe sont également présents pour assister au sommet.

Depuis la réapparition du M23 en 2021, les pourparlers de paix sous l'égide l'Angola et le Kenya ont échoué et de nombreux cessez-le-feu ont été rompus.

Le Rwanda nie soutenir militairement le M23, mais un rapport de l'ONU a indiqué l'année dernière qu'il disposait d'environ 4 000 soldats en RDC et qu'il profitait de la contrebande de grandes quantités d'or et de coltan - un minerai essentiel pour la fabrication des téléphones et les ordinateurs portables - hors du pays.

Le Rwanda accuse la RDC d'abriter les FDLR, un groupe armé hutu ayant massacré des civils Tutsis lors du génocide rwandais de 1994.

